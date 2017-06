Une seule fête pour le 100e anniversaire du pont de Québec, confirme Labeaume

Le maire de Québec a confirmé, jeudi, qu’il soutient l’initiative des chambres de commerce de Québec et Lévis visant à célébrer le centenaire du pont de Québec. Il n’y aura donc pas deux mais bien une seule fête en septembre.



En début de semaine, le maire de Lévis Gilles Lehouillier avait laissé entendre que l’événement orchestré par les deux chambres de commerce pour souligner le 100e anniversaire du plus long pont cantilever au monde était distinct de la célébration planifiée par les deux villes. Les chambres de commerce avaient également laissé planer un certain flou.



Régis Labeaume a mis fin aux spéculations en indiquant à la presse, jeudi, qu’il avait bel et bien donné son appui au président de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), Alain Aubut pour l’organisation d’une fête commune. «On s’est parlés le matin avant la conférence de presse et je lui ai dit : Écoute, on ne fera pas deux fêtes, alors vas-y puis on va embarquer avec toi.»



Aide financière inconnue



Le maire de Québec n’a pas encore reçu, officiellement, une demande de subvention pour cet événement, mais ce n’est de toute évidence qu’une question de temps, a-t-il reconnu. Il n’a pas voulu s’avancer sur le montant d’une aide financière que la Ville de Québec pourrait consentir.



«Je ne parle pas trop. Quand on négocie, il ne faut pas trop s’ouvrir. On va attendre de voir les demandes, s’il y en a puis après ça, on va participer, c’est certain», a-t-il déclaré lors d’une mêlée de presse à l’ancien hôtel de ville de Sainte-Foy, en marge d’une séance de la Communauté métropolitaine de Québec.



À titre d’exemple, les deux chambres de commerce ont sollicité la Ville de Lévis pour une aide de 50 000 $ à 75 000 $. L’organisation des «festivités grand public» du 23 septembre pourrait coûter quelques centaines de milliers de dollars.



Labeaume encense Desbois



Le grand responsable des célébrations, Jacques Desbois, a toute la confiance du maire Labeaume. «Le gars qui dirige ça, je l’aime bien. Jacques, c’est un gars très intelligent», a-t-il laissé tomber à propos du fondateur de l’Hôtel de glace. Une rencontre entre les fonctionnaires de la Ville et les deux chambres de commerce est prévue la semaine prochaine, afin de plancher sur les détails de la programmation.