Une vie sans importance

Combien d’individus ayant des problèmes de santé mentale devront être abattus par les policiers avant qu’on prenne les moyens pour arrêter cela? Je ne reproche pas aux policiers d’agir comme ils le peuvent pour protéger leur vie, mais je déplore l’irresponsabilité des autorités politiques parce qu’elles ne leur fournissent pas les moyens d’agir efficacement dans le respect de la vie humaine.

Pierre Coriolan est la dernière victime d’une liste, qui n’en finit plus de s’allonger, de personnes malades ou itinérantes qui sont tombées sous les balles de policiers montréalais ces dernières années. Plus souvent qu’autrement, ces personnes se retrouvent dans la catégorie des gens abandonnés par le système, conséquemment à la désinstitutionalisation connue dans le secteur des affaires sociales. Les politiciens comptables les ont sortis des établissements psychiatriques pour les mettre carrément dans la rue en les abandonnant aux bonnes œuvres de l’Armée du salut et aux autres organismes du genre, soulageant ainsi une de leur colonne budgétaire sans plus se soucier de la détresse qu’ils semaient.

Ces incidents qui ont entrainé la mort de personnes les démunies de notre société, auraient dû permettre à nos autorités politiques de tirer les leçons qui s’imposent et d’ajuster les protocoles d’intervention en fournissant des outils non létaux aux policiers, mais il semble que certaines vies humaines aient moins de poids. Gilles Duceppe avait publié un blogue sur le site du Journal après la mort d’Alain Magloire où il proposait de fournir des fusils à filet à la force constabulaire. L’idée a fait long feu et n’a jamais été reprise au bond par les autorités municipales ou provinciales, celles-ci préférant les rapports des coroners aux recommandations non contraignantes.

Pourtant, le fusil à filet constitue une solution intéressante pour mettre fin au carnage de ces personnes en délire qui manifestent de la dangerosité. Ce fusil est utilisé, dans des buts d’étude, de constitution d’un cheptel ou d’un changement de territoire, pour capturer des bêtes sauvages sans les blesser. Les Japonais s’en sont même servis pour contenir les « hooligans » lors de la Coupe du monde de football à Tokyo en 2002. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ces fusils peuvent être d’une légèreté qui les rend manipulables par un enfant. Armés de ce type de fusil et de perche, les policiers pourraient agir en toute sécurité pour leur propre vie tout en préservant celle d’autrui.

Si certains ont pris le soin de développer des technologies pour capturer des animaux vivants sans les blesser, n’y aurait-il pas lieu qu’elles soient utilisées pour éviter de tuer des humains?