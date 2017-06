GIROUX, Nicolas



À Québec, le 20 juin 2017, à l'âge de 22 ans 2 mois, est décédé monsieur Nicolas Giroux, fils de dame Sandra Poliquin et de monsieur Daniel Giroux. Né à Québec, le 28 mars 1995, Nicolas habitait arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle lundi 3 juillet 2017 de midi à 13 h 45. À sa mémoire suivra dans l'intimité, en la chapelle de la coopérative, à 14 h une cérémonie d'au revoir pour la famille et les personnes très proches de Nicolas. Nicolas laisse dans le deuil sa mère Sandra Poliquin; son père Daniel Giroux; ses deux frères David et Gabriel Giroux; sa conjointe Gabrielle Elisabeth Grondin; ses beaux-parents Martin Grondin (Ginette Lantagne); sa belle-sœur Élise Grondin; sa grand-mère maternelle Diane Thibault (feu Gaétan Poliquin, Gilles Déry); sa grand-mère paternelle Gisèle Daragon; son oncle Steve Poliquin (Dannie Bérubé); sa tante Cynthia Giroux (Jean-François Arseneault); sa cousine Vicky Poliquin et de nombreux ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de