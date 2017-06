5 grands noms qui ont marqué le vin au Canada

Chardonnay Mineralité 2014

★★★ | $$ ½

Photo courtoisie

Bachelder: Thomas Bachelder est sans l’ombre d’un doute l’une des grandes figures du vin au Canada. Talentueux, passionné, précis, sensible et d’une grande humilité, ses vins sont toujours aussi vibrants. Passé maître du pinot noir et du chardonnay, il nous livre ici une cuvée Minéralité fort accessible. Le 2014 me semble encore plus précis et plus jouissif que jamais. On sent le côté Nouveau Monde assumé dans le fruité tendre qui évoque des notes exotiques. Bon volume en bouche, c’est beurré, aucunement lourd avec une finale sèche et saline qui apporte de la personnalité et libère des notes d’amande grillé et de crème. Chapeau!