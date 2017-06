7 raisons de cultiver sa joie de vivre

Plaisir, bonheur, joie : ce sont trois mots qu’on a tendance à mélanger. Pourtant, nous disent les philosophes, ils diffèrent entre eux. Le plaisir ne dure pas et il est parfois nocif. Le bonheur proviendrait souvent de sources externes, la joie, elle, serait au cœur d’une vie réussie. Allons voir de plus près.

1• Le plaisir nous assouvit.

Vous avez soif + vous buvez = vous êtes contenté, vous avez du plaisir. Dès qu’un besoin ou un ­désir est satisfait, on est de bonne humeur pendant quelques ­minutes ou une soirée. On peut avoir du plaisir lors d’une ­rencontre, en écoutant une chanson, en sortant un soir en ville, en contemplant un beau paysage, en étant en ­vacances, en savourant un aliment qu’on aime, etc.

2• Ce n’est pas durable.

Le problème, écrit Frédéric Lenoir, dans La puissance de la joie, est que le plaisir ne dure pas. Dès qu’on atteint le plateau de la ­satisfaction, on est heureux un instant, puis l’effet retombe, il faut combler un autre plaisir ou vite chercher à assouvir le même.

3• Ça coûte cher.

Autre ennui : le prix du ­plaisir est souvent élevé. On mange ­grassement, on boit trop, sur le ­moment on en retire du plaisir, mais le lendemain, c’est moins drôle. Plusieurs plaisirs sont ­nocifs à long terme. On doit donc ­chercher à combler nos ­plaisirs « en s’ayant à l’œil », en se ­surveillant, en se regardant aller et en ­essayant de ­conserver un certain contrôle sur nos ­appétits. Avant de vous jeter dans un ­plaisir, pensez à demain : ­serez-vous content ?

4• «Trop de plaisir tue le plaisir­­.»

Épicure, philosophe de ­l’Antiquité grecque, suggérait de faire la ­distinction entre nos désirs, pour voir lesquels valaient le coup : les ­désirs naturels et nécessaires (manger à sa faim, se vêtir), les ­désirs naturels mais non ­nécessaires (une belle maison, un voyage), les désirs ni ­naturels ni nécessaires (les luxes, les ­dépendances). Quand un de nos plaisirs devient un esclavage, ce n’est plus drôle.

5• Le bonheur.

Le bonheur est plus ­durable que le plaisir, c’est une de ses ­qualités. Quand on se sent ­heureux, ça dure au moins deux semaines ! Le problème (nous y revoilà...) est que le bonheur reste souvent lié à des sources externes : l’appel d’un ami, la découverte d’un lieu durant un voyage, une promotion, un gain, etc. En particulier de nos jours, il paraîtrait qu’on envisage le bonheur comme une somme de bons moments grappillés ici et là. Il est en train de devenir une addition de petits plaisirs.

6• La joie.

C’est peut-être la joie qu’on devrait rechercher, car elle est un sentiment qui émane de ­l’intérieur de nous. La joie nous oblige à ­travailler sur nous-mêmes. Bien sûr, il est possible que vous ayez en vous une forte joie de vivre qui provient de votre tempérament ou de votre enfance, mais souvent la joie se cultive et impose un ­changement d’attitude. C’est une posture qu’on prend. On se dit : j’opte pour la joie. Et quand les choses ne vont pas dans le sens qu’on espérait, on ne se laisse plus démonter par les événements. On est bien en soi-même.

7• Notre univers en nous.