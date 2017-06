Comment me faire comprendre de cet homme?

Je travaille depuis six ans pour la même entreprise où je me suis toujours sentie libre de m’habiller à ma guise sans crainte de m’attirer les regards des hommes en manque de sexe. Je suis une belle fille et j’aime le montrer, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je suis prête à coucher avec le premier venu.

Depuis quelques mois, un nouvel employé me faisait de l’œil. Comme je n’étais pas insensible à ses appels du pied puisque je suis sans amoureux présentement, j’ai accepté une couple de sorties au restaurant avec lui pour me rendre compte qu’il n’était pas du tout mon genre. Mais comme je ne veux pas faire de vagues au bureau et que je ne tiens pas à m’en faire un ennemi, je ne lui ai pas dit clairement qu’il ne m’intéressait pas.

Mais là il commence à m’ennuyer avec ses demandes constantes pour sortir, que je refuse à chaque fois. Mais ça ne semble pas clair pour lui puisqu’il ne lâche pas. Comment se fait-il que les hommes comprennent si peu ce qu’une femme leur dit? Devrais-je accepter une invitation pour lui dire clairement que c’est fini?

Fille au bord de la crise de nerfs

Rien de mieux qu’une chose dite clairement pour que l’autre comprenne. Vous tentez de ménager la chèvre et le chou en espérant qu’il déduise la vérité de votre silence et ça ne marche pas. Alors allez y, avec doigté et délicatesse, pour une franche et claire explication avec lui.