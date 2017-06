Conor McGregor et Floyd Mayweather ont amorcé leur entraînement

Le boxeur Floyd Mayweather fils et le spécialiste des arts martiaux mixtes Conor McGregor ont commencé leur entraînement respectif en prévision de leur duel tant attendu qui aura lieu le 26 août, à Las Vegas.

Les deux pugilistes ont dévoilé par l’entremise de leurs médias sociaux des séquences vidéo sur lesquelles on peut les apercevoir dans le gymnase avec les gants lacés.

Mayweather a diffusé une vidéo de 18 secondes démontrant la grande rapidité de ses mains et de ses réflexes qui semblent toujours bien à point. Par ailleurs, la majorité des experts et des amateurs croient que malgré l’âge, la technique du boxeur demeure beaucoup trop poussée pour l’Irlandais.

On peut également y lire l’inscription suivante : «Je sais que je ne suis plus le même combattant qu’il y a 20 ans. Je ne suis pas le même qu’il y a 10 ans. On peut même dire que j’ai changé depuis cinq ans. En gros, je suis seulement une vieille légende qui travaille à l’aide de gants de 16 onces.»

McGregor déborde de confiance

McGregor a pour sa part publié une vidéo d’une minute dans laquelle on le voit frapper dans un sac beaucoup plus lourd en criant «All day».

Reconnu pour avoir la réplique facile et pour son arrogance, l’Irlandais a visionné la vidéo de son adversaire et a répondu en mentionnant qu’il était dans l’eau chaude.

Le combattant de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) a remporté 17 de ses 18 derniers combats au sein de l’organisation dirigée par Dana White. Il est également devenu le premier athlète de l’UFC à détenir deux ceintures simultanément.

De son côté, Mayweather, 40 ans, est invaincu et possède une fiche de 49-0-0, ponctuée de 26 K.-O. Il mettra donc sa fiche parfaite à l’enjeu et il pourrait atteindre le plateau de 50 victoires en carrière.