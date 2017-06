BOUTIN, Marguerite Boivin



Au CHSLD Chanoine-Audet de Saint-Romuald, le 23 juin 2017, à l’âge de 99 ans et 5 mois, est décédée Mme Marguerite Boivin, épouse de feu M. Paul Boutin. Elle demeurait à Saint-Jean-Chrysostome autrefois à Saint-Bernard. La famille vous accueillera aule lundi 3 juillet 2017 de 13h à 14h45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcel (Lisette Gagnon), Paulo (Eleanor Dela Cruz), Jean-Yves (Micheline Lavoie), Claude, Claudette, Céline et Guimond; ses petits-enfants: Karina, Pascal (Marie-Pier Trudel), Nathalie (Stéphane Martin), Jo-Anne (Christian Martin), Sophie, Guillaume (Isabelle Paradis), Stéphane (Stéphanie Daneau-Joly), Marie-Josée (Simon Lemay), Sébastien (Sabrina Rhéaume), Mélanie (Robert Camiré), Maggie (Younes Haloui), Jennifer ainsi que ses 11 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Marie-Rose (feu Florent Bourret) et plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Elle est allée rejoindre les membres de sa famille Boivin et Boutin qui nous ont quittés. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet ainsi que Docteure Mia Salvail pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués à notre mère. Dons suggérés: À la fabrique Saint-Bernard. La direction des funérailles est confiée à