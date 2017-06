Déménagement des religieuses: une première pelletée de terre aux Jardins d'Évangéline

Vendredi a été une journée chargée en émotions pour les Soeurs Servantes du Saint-Coeur-de-Marie (SSSM) et les Ursulines, alors qu’avait lieu la première pelletée de terre du projet de transition d’hébergement aux Jardins d’Évangéline.

«C’est une très belle journée, ça faisait cinq ans qu’on l’attendait. C’est dans l’action de grâce et la sérénité que nous l’accueillons», partage Sœur Gilberte Laflamme, porte-parole des religieuses des SSSM.



Les religieuses de la SSSC étaient localisées à Beauport. Elles se retrouveront désormais avec les Ursulines, qui quittent également leur monastère du Vieux-Québec.



«On s’en va de la maison où nos cœurs étaient, mais on s’en va toutes ensemble, en famille», poursuit Sœur Laflamme.



Les travaux de construction consistent en l’ajout de deux nouveaux bâtiments sur le site actuel des Jardins d’Évangéline. L’un des bâtiments comptera cinq étages et fera des Jardins d’Évangéline l’une des plus grandes résidences pour aînés à Québec, avec 424 unités. Le tout devrait être prêt pour accueillir les religieuses en septembre 2018.



Soeur Cécile Dionne, Supérieure générale OSU indique également que les Ursulines vivent un moment important pour leur communauté. «Une page d’histoire se tourne, mais l’histoire se poursuit vers un avenir dont le passé ne peut qu’être garant», lance-t-elle.