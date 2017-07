Déménagement: êtes-vous bien assuré?

Votre assurance habitation vous protège avant, pendant et après votre déménagement.

En plus de vous causer des maux de dos, un déménagement peut occasionner bien des soucis en termes de bris de meubles, de blessures ou même de vols. Si vous avez une assurance habitation, vous serez toutefois protégé même lorsque vos meubles se trouvent entre deux adresses.

Des protections utiles

Avant même de commencer vos boîtes, la première chose à faire est de contacter votre assureur pour lui faire connaître votre prochaine adresse et les caractéristiques de votre nouveau logement. «Cela permettra de mettre à jour votre assurance habitation et de vérifier que les avenants sont adaptés», explique Line Crevier, responsable des affaires techniques et du Centre d’informations sur les assurances du Bureau d’assurance du Canada.

Si, par exemple, vous déménagez dans un demi-sous-sol ou un rez-de-chaussée alors que vous habitiez auparavant au deuxième étage, vous êtes plus à risques de subir des refoulements d’égouts. Il en va de même pour un appartement au dernier étage d’un bâtiment, qui pourrait subir des infiltrations d’eau en provenance du toit. Il pourrait donc être intéressant de considérer l’achat de protections supplémentaires pour couvrir ces types de dégâts d’eau. De plus, si vous avez acheté des meubles ou des électroménagers, il faudra peut-être revoir à la hausse le montant des biens assurés. Enfin, si vous étiez locataire, mais que vous devenez propriétaire, votre assurance n’est plus adaptée et devra être modifiée.

Vos biens sont-ils couverts si une partie se trouve à votre ancienne adresse, mais que vous en avez déjà déménagé certains dans votre nouveau logement? «L’assurance habitation prévoit une protection de 30 jours entre les deux adresses», explique Line Crevier. Autrement dit, votre police vous couvrira si vous étiez cambriolé durant ce délai, quel que soit l’appartement dans lequel se trouvaient les effets volés. Si la transition dure plus de 30 jours, avisez votre assureur.

Des amis vous aident à déménager? Si malheureusement l’un d’entre eux se blessait en transportant vos boîtes, votre assurance habitation vous couvrira au cas où vous seriez tenu responsable des blessures ou des dommages subis. Lorsqu’un déménageur professionnel cause un dommage à vos biens, c’est son assurance professionnelle qui couvrira les dégâts jusqu’à un certain point. Au-delà, votre assurance habitation peut prendre le relais.

Mais si le bris est causé par l’un de vos amis pendant le déménagement, alors, tout dépendra de votre contrat, selon s’il est tous risques ou à risques désignés.

Conseils