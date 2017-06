Déménagements: comment éviter la prolifération des punaises

MONTRÉAL - La période des déménagements est particulièrement propice à la prolifération des punaises de lit et cet insecte peut facilement pourrir la vie des gens chez qui il a décidé de s’installer.

Et comme la majorité des gens qui sont aux prises avec une infestation de punaises vont choisir de déménager, le problème ne peut qu’empirer.

«La majorité des gens qui ont un problème de punaises de lit chronique vont déménager [...] et vont mettre sur le bord du chemin les lits et les fauteuils, parce que c’est là-dedans qu’ils se font toujours piquer. Le problème, c’est qu’il y a des gens qui vont ramasser ça», a expliqué en entrevue à TVA Nouvelles, vendredi, le spécialiste en extermination Harold Leavey.

M. Leavey a de nombreux conseils pour éviter de ramener des punaises à la maison et pour contrer la prolifération.

«On devrait s’informer auprès des déménageurs pour savoir s’ils ont pris des mesures quelconques et on ne doit pas avoir peur de passer la balayeuse dans le camion.»

«On doit s’assurer que nos boîtes sont bien scellées, et on met nos vêtements dans des sacs. Ça, ce sont des mesures pour éviter de ramener des punaises à la maison.»

«Quand on arrive dans le nouveau logement, on jette un coup d’œil, on fait le tour des chambres [...] s’il y en a beaucoup, on va voir de petits points noirs ou on va voir tout simplement les insectes, ça dépend de l’infestation.»

Le spécialiste demande aussi aux gens dont le domicile est déjà infesté de ne pas attendre avant de faire appel à un exterminateur.

Campagne de sensibilisation

Harold Leavey milite depuis longtemps pour l’instauration de campagnes de sensibilisation à la prévention des punaises de lit.

«Je pense que c’est la façon d’établir un contrôle véritable, parce que tous les spécialistes s’entendent pour dire que le problème des punaises est là pour rester.»

«Ça prend une campagne d’information grand public [...] et il faudrait que ce soit fait régulièrement, il faudrait que la Ville s’implique, comme lorsqu’il y a une maladie contagieuse, et il faudrait expliquer aux gens d’arrêter d’avoir honte, de ne pas se sentir coupables.»