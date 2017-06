8 <i>spots</i> où vous arrêter absolument lors de votre séjour à Tadoussac

À une distance de traversier de Baie Sainte-Catherine, vous trouverez Tadoussac; un petit village dont on fait vite le tour, mais qui nous donne envie de rester tellement on s’y sent bien.

À chaque été, à la fin du mois de juin, c’est la folie: le festival de la chanson de Tadou anime les rues et les passants s’invitent dans les conversations. Un gros party de Noël à ciel ouvert.

Tadoussac, c’est le repère des artistes qui défilent les rues, armés de leur guitare et de leurs 2-3 heures de sommeil. C’est aussi l’endroit où vous allez si vous voulez juste la paix et une bière sur le bord de l’eau.

Si vous cherchez à découvrir du pays, ou simplement être assez loin pour taire le bruit de la ville, voici Tadoussac, en 8 spots incontournables.

1. Restaurant Le Bateau

A post shared by Lise Breton (@lisebreton) on Jun 12, 2016 at 6:36am PDT

Le Bateau est un des restaurants typiques où vous devez vous arrêter pour prendre le poulx de la place. La vue de la terrasse qui donne directement sur la Baie vous offre un panorama de choix pour y déguster votre tarte au vinaigre (leur spécialité!).

246 rue des Forgerons

2. Café-Bar Le Gibard

A post shared by Haley McGee (@yeshaleymcgee) on Sep 15, 2015 at 8:59pm PDT

Le mythique bar accueille régulièrement artistes et touristes venus se détendre après une performance pour « jammer » en toute convivialité. Si vous avez envie de pousser la chansonnette, des soirées « open-mic » y sont aussi organisées.

137 rue du Bord de l’Eau

3. Bistro Chez Mathilde

A post shared by Chez Mathilde Bistro (@chezmathildebistro) on Jun 28, 2017 at 4:47pm PDT

Reconnu dans le village pour offrir un menu de qualité, Chez Mathilde est l’endroit où vous irez pour un bon souper accompagné d’une bouteille de vin. Leur linguine au homard et leurs moules et frites sont à tomber par terre.

Si vous voulez simplement casser la croûte, il y a aussi le Mathilde Express!

227 rue des Pionniers

4. La Chapelle de Tadoussac

A post shared by Peter O'Neill (@peteroneill22) on Jan 2, 2017 at 2:57am PST

La petite chapelle des Indiens de Tadoussac avait été fermée en 2016 pour toute la période estivale, elle qui est habituée d’accueillir près de 15 000 touristes chaque année. Cet été, vous pourrez témoigner des changements apportés tout en profitant de la vue sur la Baie.

108 rue du Bord de l’Eau

5. Le Centre d’interprétation des mammifères marins

A post shared by Megan Gu (@paramint) on Jun 14, 2015 at 1:43pm PDT

Entrez dans la bulle des mammifères marins, qui font la marque de commerce des environs. Vidéos inédits, univers sonore, jeux, et plus encore. Cinq sculptures de bélugas grandeur nature se trouvent d’ailleurs dans le Jardin de la Grève où vous pourrez aller explorer la faune de la Côte Nord. Chacun de vos achats à la boutique sont des fonds amassés pour sauver les baleines.

108 rue de la Cale Sèche

6. Le sentier de la Pointe de l’Islet

A post shared by Alexandra Girard (@alexterieur_) on Jun 28, 2017 at 4:08pm PDT

Amoureux de nature, vous serez servis. Lors de votre arrêt à Tadoussac, vous devez emprunter le sentier de la Pointe de l’Islet, qui vous donnera une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay, en plus de vous offrir un spectacle de baleines et de bélugas!

7. Hôtel Tadoussac

A post shared by Vanessa de Montigny (@vanessademontigny) on Jun 29, 2017 at 1:52pm PDT

Ouvert depuis plusiques décennies, vous aurez l’impression d’être transportés dans une autre époque en y mettant les pieds. L’avantage de cet hôtel est son emplacement : au cœur de tout! Les chambres y sont confortables et le personnel est accueillant. Une place de choix où loger durant votre séjour.

165 rue Bord de l’Eau

8. La Baie de Tadoussac

A post shared by Anne-Florence Dupuis (@anneflowdupuis) on Jun 28, 2017 at 4:24pm PDT

Impossible de parler de ce petit village sans parler de sa Baie. Vous pourrez profiter de plusieurs belles journées d’été et d’automne à Tadoussac. Profitez-en pour vous mouiller les pieds à la plage et observer les impressionnants bateaux!

Secteur de la Baie