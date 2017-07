Donald Trump souhaite aux Canadiens ses meilleurs voeux à l’occasion du 150e

OTTAWA | Le président américain Donald Trump a eu une pensée pour les Canadiens, vendredi, à la veille du 150e anniversaire du Canada, ce samedi.

«J’adresse mes meilleurs vœux au peuple canadien à l’occasion du 150e anniversaire de votre fête nationale le 1er juillet», a déclaré le président Trump dans un message adressé au gouverneur général du Canada, David Johnston, transmis par l’ambassade des États-Unis à Ottawa.

«Les États-Unis chérissent leur relation avec le Canada, a ajouté le président américain. Au fil des ans, il n’y a pas d’autres pays qui ont formé un lien aussi unique que le nôtre. Le Canada et les États-Unis se sont fermement tenus ensemble en temps de paix et de guerre, à travers la prospérité et les difficultés. Nous sommes unis par la frontière la plus longue du monde, mais, surtout, par les valeurs communes qui nous tiennent tant à cœur.»

«Je félicite le Canada en cette occasion historique, et je me réjouis à l’idée de poursuivre notre solide relation.»

La relation entre le Canada et les États-Unis n’a toutefois pas été des plus reposante ces derniers mois avec, notamment, la décision de l’administration Trump de réévaluer l’Accord de libre-échange nord-américain, d’examiner les pratiques canadiennes en matière de bois d’œuvre qu’elle juge injustes et d’examiner aussi celles de Bombardier accusé par son concurrent Boeing d’être indûment subventionné et d'avoir vendu des avions en deçà de la valeur marchande au transporteur aérien américain Delta.