D’un parlement à l’autre

Olivier Duhaime est arrivé vendredi à Ottawa à la veille du 150e. L’attaché politique d’un député fédéral a profité de la semaine entre les deux fêtes nationales pour courir les quelques 400 km qui séparent Québec et Ottawa.



«Je suis content, parce que ce n’était pas organisé à la lettre. Mon père qui me suivait me disait le meilleur chemin à prendre à chaque coins de rue», dit l’homme de 27 ans.



Le coureur a traversé le pont Alexandra qui sépare Gatineau et Ottawa sous une pluie battante entouré de sa famille et de son patron le député Greg Fergus.

Ils l’ont rejoint pour une partie de sa dernière étape.

L’élu tenait à lui apporter son soutien.

«En politique tu dois avoir de bonnes pratiques de vie et Olivier est un bon exemple. Il a une force de caractère qui est extraordinaire et il l’a démontré en courant neuf marathons et demi.»

Olivier Charbonneau / Agence QMI

Olivier Duhaime s’était lancé le défi de courir la distance entre le parlement de Québec et celui du Canada pour deux raisons, souligner le 150e et montrer que même avec un horaire chargé on peut faire de l’activité physique.



Son père l’a accompagné tout au long du parcours pour l’assister avec les directions.

«Je vais me souvenir longtemps de la chance que j’ai eu de vivre ces moments père-fils», a dit Serge Duhaime à l’arrivée de son fils.



Le trajet ne s’est pas fait sans anicroche. Le père et le fils se taquinaient vendredi à la fin du périple, mais ça aurait plus être moins drôle.

L’homme de 27 ans a perdu son véhicule accompagnateur de vue pendant de longs kilomètres à la hauteur de Trois-Rivières lorsqu’il traversait un des moments les plus difficiles de son défi.