DUBOIS, Marcelle Thibault



Au CHSLD Chanoine-Audet de Saint-Romuald, le 20 juin 2017, Mme Marcelle Thibault nous a quittés. Elle est allée rejoindre son époux Louis de Gonzague Dubois, son frère Jean Thibault ainsi que sa soeur Jeanne Thibault. Fille de feu Joseph Thibault et de feu Alice Théberge. Elle demeurait à Sillery. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Louise (Donald Martineau et Diane Lestage), Jean (Thaïs Alfaro), Jacques (Line Boutin), Pierre, Marie (Gilles Demers) et feu François, ses petits-enfants, leurs conjoints et conjointes, ses arrière-petits-enfants, neveux, nièces et amis. Elle était la belle-soeur de feu Gaétan Dubois (feu Anne-Marie Gagné et feu Gemma Ferland), ainsi que de feu Gertrude Dubois (feu Lucien Dubuc). Des remerciements au personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour tous les bons soins prodigués.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 12h30.