Le restaurant Sushi St-Jean de Pointe-Claire était non seulement infesté de mouches, il était aussi sale, au point où même les ustensiles propres étaient graisseux.

« Les tuiles acoustiques étaient jaunies et noircies par l’accumulation de gras et de poussière. Les murs étaient éclaboussés par les projections d’aliments », ont noté les inspectrices lors de leur visite en octobre 2015.

Dans la cuisine, de nombreuses mouches à fruits volaient, et plusieurs étaient posées sur la vaisselle, les ustensiles et les verres propres. Certaines étaient « en suspension sur des linges souillés ». Au plafond, un piège avait été installé et était « saturé de mouches mortes », peut-on lire dans le rapport.