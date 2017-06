La police de Québec met la main au collet d'un individu armé et dangereux

QUÉBEC | Un homme armé et considéré comme dangereux a été arrêté jeudi soir à Québec par les forces de l’ordre et a été formellement accusé, notamment de menace de mort, vendredi.

L’individu, Jonathan Hidalgo Rousseau, âgé de 26 ans, a été arrêté par le Groupe tactique d’intervention du Service de police de la Ville de Québec vers 18 h 30 à l’intersection de la 4e Avenue et de la 18e Rue.

Il a été arrêté dans la foulée d’une enquête de la section des crimes majeurs du SPVQ.

«Selon nos informations, l’homme arrêté était considéré armé et dangereux, en plus de représenter un danger pour la sécurité du public, a précisé le SPVQ, vendredi. [...] Il portait sur lui une arme à feu et a résisté à son arrestation, notamment en menaçant et en intimidant un policier lors de l’intervention.»

Dans le cadre de l’enquête, la police a effectué une perquisition dans le secteur de la rue Dumas.

Une femme de 53 ans, Marlène Martin, y a été arrêtée pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Au cours de cette perquisition, 1650 comprimés de méthamphétamine ont été saisis, de même que 11 grammes de cocaïne, 600 grammes de cannabis, 1000 $ en argent et du matériel servant au trafic de stupéfiants, a indiqué la police.

Vendredi, Jonathan Hidalgo Rousseau et Marlène Martin ont comparu au palais de justice de Québec. Hidalgo Rousseau a été accusé de menace de mort, d’infractions relatives à la possession d’arme à feu prohibée et de possession de stupéfiants. Marlène Martin a été accusée de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.