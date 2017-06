L’Allemagne envisage de rappeler 12 millions de voitures diesel

Jusqu’à 12 millions de véhicules à moteur diesel en circulation en Allemagne pourraient être rappelés par le gouvernement, indique l’agence Reuters cette semaine.

Sous ce rappel massif, les véhicules diesel actuellement conformes aux normes antipollution Euro 4, 5 et 6 seraient rappelés pour tenter de diminuer les émissions et les rejets polluants d’oxyde d’azote et de particules fines.

Par ce rappel, sans distinction de marques, le gouvernement allemand est en discussion pour, notamment, trouver des correctifs mécaniques ou logiciels qui permettraient de réduire les émissions polluantes.

Ces correctifs pourraient aller jusqu’à l’installation de filtres à particules et d’étendre l’efficacité du système de recirculation des gaz d’échappement, comme celui utilisé par VW sur ses modèles – quand il n’est pas truqué.

Parlant de trucage, si le scandale diesel a presque pris fin aux États-Unis avec de lourdes amendes pour VW USA, en Allemagne le premier groupe automobile mondial n’en a pas terminé.

VW procède à la mise à jour logicielle de plusieurs de ses nombreux modèles à moteur diesel – des petites Polo jusqu’aux VUS Tiguan – et il semble que bien des véhicules éprouvent une baisse de puissance ou des hausses d’appétit de gazole.

Jusqu’à présent, près de 480 k correctifs ont été apportés par VW pour assurer la conformité des véhicules à moteur diesel.