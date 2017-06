La Place du 150e, un parc urbain d’un style unique situé en face de l’hôtel de ville de Pont-Rouge, sera officiellement inauguré demain lors d’une grande fête. Le projet du Parc des Jardins du 150e est évalué à 239 000 $ a été financé par Patrimoine Canada, la ville de Pont-Rouge et le comité des fêtes du 150e.

Par ailleurs, le Carrousel de la GRC se produira gratuitement à deux reprises., le 8 juillet à 19 h et le lendemain, à 14 h, toujours dans le contexte des fêtes du 150e de Pont-Rouge, sur le site extérieur de l’aréna Joe Juneau. Vous pourrez aussi, durant ces deux journées (entre 9 h et 21 h) visiter les écuries installées à l’intérieur de l’aréna. Programmation : www.pontrouge150.com.

99e président

Patrice Drolet, vice-président au développement des affaires chez CanStar Fusions et Acquisitions, est devenu le 6 juin dernier, lors d’une soirée au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et en présence d’une centaine de membres Rotary et de leurs invités, le 99e président du Club Rotary de Québec. À cette même occasion, six Paul Harris Fellow (le prix le plus important pouvant être décerné) ont été décernés à des rotariens méritants. Il s’agit de : Huguette Nadeau, Nicole Leblanc, Diane Breton, Marie-Pier Noreau, Alain Thibault, Mathieu J. Caron et Armand Chalifour. Sur la photo, de gauche à droite : Gilles Levesque, président sortant, et Patrice Drolet, nouveau président du Club Rotary de Québec.

Bonne retraite Richard

Après 41 ans dans le domaine du pneu, dont 31 ans pour Pneus Yokohama Canada, Richard Boivin prend aujourd’hui une retraite bien méritée. Il en profite pour remercier tous ses clients pour leur soutien tout au long de sa carrière. Peut-être que Richard mettra maintenant l’accent sur sa 2e carrière soit celle de chanteur ? L’avenir nous le dira.

60 ans de mariage

Doris Rodrigue et Gilles Bernier célébreront demain, le 1er juillet 2017, leur 60e Anniversaire de mariage. Le couple s’était marié le 1er juillet 1957 (photo), et la réception avait eu lieu à l’Auberge Bénédict Arnold de St-Georges, devenu depuis quelques années l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Doris et Gilles sont les parents de 4 enfants (dont Maxime Bernier), 9 petits-enfants et 6 arrières-petits-enfants. Gilles Bernier fut député de Beauce (1984-1997) et ambassadeur du Canada à Haïti (1997-2001).

Anniversaires

Michael Phelps (photo), nageur américain 18 fois champion olympique, 32 ans... Ralf Schumacher, ex-pilote de Formule 1 et frère de Michael, 42 ans... Hugues Frénette, comédien et acteur québécois, 44 ans... Mike Tyson, boxeur américain, 51 ans... Steve Duchesne, défenseur de la LNH (1986-2002), avec les Nordiques en 1992-93, 52 ans.

Disparus

Le 30 juin 2016. Geoffrey Hill (photo), 84 ans, poète britannique... 2015. Arthur Porter (photo), 59 ans, ex-directeur du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)... 2014. Bob Hasting, 89 ans, acteur américain... 2013. Roger Kahane (photo), 80 ans, réalisateur français... 2012. Éric Gourdeau, 88 ans, haut fonctionnaire québécois (1961-1986).