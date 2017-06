Le plan chinois

Les compagnies chinoises ont investi massivement à Hong-Kong. Ce point est important. Hong-Kong n’est pas une démocratie et ne l’a jamais été. La ville est maintenant sous le contrôle de compagnies principalement chinoises et du gouvernement chinois, exactement comme auparavant elle était contrôlée par des compagnies principalement anglaises et par le gouvernement anglais. Le véritable problème de Hong-Kong est la concurrence que lui livrent toutes les grandes villes chinoises, à commencer par Shanghai et Shenzhen. Mais là-dessus, Xi Jinping s’est voulu rassurant. Il a promis que Hong-Kong continuerait à être prospère.