Le plus grand stock de voitures Tesla est à... Cowansville

Plusieurs fois par semaine, à Cowansville (où je suis né), je passe devant les quatre centres contigus de voitures Deragon, dont un se démarque plus que les trois autres, celui de Deragon E – E pour électrique.

En effet, sur la route très achalandée 104/139 en bordure sud de Cowansville, que j’emprunte régulièrement pour me rendre à Sutton ou à Jay Peak, on passe le centre Deragon E où l’on observe un important lot de voitures Tesla, des berlines Model S et des VUS Model X qui sont habituellement commandés en ligne sur le site Tesla.com.

Un petit détour aujourd’hui m’a permis de jaser avec le vendeur qui me confirme que son centre détient le plus grand stock de Tesla de la province.

Dix-huit Tesla en tout, dont une d’occasion, soit plus que la boutique Tesla à Montréal. Outre les fameuses voitures électriques du constructeur californien, on compte aussi plusieurs modèles de Honda hybrides.

Les autres centres comprennent deux concessions Ford et Honda, et le quatrième se spécialise dans les voitures de luxe d’occasion Mercedes, BMW et Audi pour ne nommer que ces marques.

Plus que des voitures électriques

L’endroit dispose également d’une station de recharge, dont une rapide en courant continu et l’autre en 240 V.

Le centre Deragon E a été ouvert en septembre dernier et bien qu’il se spécialise dans les véhicules électriques, on y trouve aussi des vélos, des motos et même des bateaux à propulsion électrique.

