Le p’tit creux de Katie Holmes

Le casse-croûte de cuisine créole Le p’tit creux du plateau a reçu de la visite bien spéciale cette semaine: Katie Holmes et sa fille, Suri Cruise.

« Tout a commencé lundi par la visite de Suri Cruise, accompagnée de sa nounou. Nous ne savions même pas qui c’était », raconte, en souriant, l’un des propriétaires, Jean-Marc Deslouches, jeudi dernier, rencontré au restaurant situé sur l’avenue des Pins.

Ce n’est que le lendemain que Yves-Antoine, Christ-Albert et Jean-Marc Deslouches, les trois frères restaurateurs d’origine haïtienne, ont réalisé que la petite était en fait la fille de Katie Holmes et Tom Cruise.

« On a revu Suri mardi, mais cette fois-ci accompagnée de sa maman. C’est là qu’on a compris ! Katie Holmes a commandé un jus de goyave et sa fille a commandé la spécialité de guedille de poule mouillée. Elle a tellement été gentille. Sa fille aussi, vraiment polie. On a été agréablement surpris », ajoute Christ-Albert Deslouches.