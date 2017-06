Le selfie stick interdit à la fête de Justin Trudeau

Les autorités policières interdisent tous types de support à caméra, incluant le selfie stick à la Fête du Canada sur la colline parlementaire.

La porte-parole du Service de protection parlementaire, Mélissa Rusk, a souligné vendredi que malgré leur popularité, ils peuvent être dangereux pour les autres spectateurs. Cette interdiction inclut également les trépieds et monopode.

Le premier ministre Justin Trudeau est connu pour être adepte des selfies. Il est très rare qu’il refuse de se faire prendre en photo de cette manière. Le demi-million de personnes attendues à la Fête du Canada à Ottawa qui espèrent pouvoir en prendre un avec le premier ministre devront se contenter d’utiliser leurs bras.

Photo Olivier Charbonneau

Confusion

Plusieurs policiers et agents de sécurité rencontrés sur le terrain n’étaient pas au courant du règlement interdisant le selfie stick.

Une famille montréalaise a même pu accéder au site des festivités vendredi avec leur bâton et heureusement dit Cindy Calingo, qui est en visite à Ottawa avec ses parents et sa soeur. “Vu que c’est une journée importante pour le Canada, on voulait vraiment prendre nous quatre dans une belle photo”.

Le Service de protection parlementaire qui travaille en collaboration avec la PPO et la GRC, assure que le selfie stick est bel et bien interdit pendant le week-end de la Fête du Canada. La porte-parole, Mélissa Rusk, insiste que le règlement sera suivi à la lettre dans les prochains jours.