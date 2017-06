L'économie canadienne a poursuivi sa croissance en avril

OTTAWA – Le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 0,2 % au mois d’avril dernier par rapport au mois précédent. Il s’agit de la sixième augmentation mensuelle d’affilée.

Selon les données publiées par Statistique Canada, vendredi, l’augmentation est attribuable à la croissance enregistrée dans 14 des 20 secteurs de l’économie.

Le secteur de l’extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz a enregistré une hausse notable, soit de 1,2 %, d’un mois à l’autre, en raison notamment de l’expansion des services de forage et de montage et de l’extraction de minerais métalliques (2,7 %) et de l’extraction de charbon (5,1 %)

Les arts, spectacles et loisirs ont, quant à eux, enregistré une hausse de 2,8 % de mars à avril. Le secteur de l’hébergement et des services de restauration a, pour sa part, crû de 1,1 %. Le secteur du transport et de l’entreposage a dégagé une hausse de 1,0 % en avril.

Dans l’ensemble, les industries productrices de biens ont enregistré une croissance nulle de mars à avril, comparativement à un gain de 0,3 % pour les industries productrices de services.

D’une année à l’autre, soit d’avril 2016 à avril 2017, l’ensemble des industries canadiennes a affiché une croissance de 3,3 %.