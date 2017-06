Legault et les Anglos

La Coalition avenir Québec a lancé cette semaine une offensive auprès de la communauté anglophone du Québec afin de les convaincre que la CAQ peut être une alternative au parti libéral.

Dans une vidéo de 40 secondes, on entend François Legault tendre la main à ce groupe d’électeurs qui représentent 1 million de personnes et 13,5 % de la population. Le chef de la CAQ est très clair, le projet de son parti est à l’intérieur du Canada.

Les récents sondages créditent à la CAQ chez les non-francophones 8 % dans le sondage Léger-Le Devoir et 23 % dans le sondage Mainstreet (veuillez noter que je trouve ça très haut et j’émets des réserves sur ce résultat précis).

Comme un vieux couple

Nous connaissons tous des couples où un homme tient pour acquise son épouse. Il ne le lui dit plus qu’il l’aime, ne lui achète plus de fleur, ne fait pas attention à son apparence. Malgré l’usure du temps et le fait qu’elle trouve son « chum » imparfait, elle lui est restée fidèle. Un jour, elle a su que son homme l’avait trompée. Elle a pleuré, lui a dit qu’elle le quittait et s’est pris un appartement. Le mari repentant s’est excusé et a promis de ne plus le refaire et elle a fini par revenir en passant l’éponge.

La relation entre les libéraux et les anglophones ressemble beaucoup à cela. Plusieurs sont critiques envers le PLQ et lui ont même tourné le dos momentanément lorsque Robert Bourassa, à deux reprises, a touché au dossier de la langue. Rappelons-nous le projet de loi 22 de 1974, qui proposait de reconnaître le français comme langue officielle au Québec. En 1988, les libéraux ont eu recours à la clause dérogatoire pour maintenir l’intégralité la Charte de la langue française en ce qui a trait à l’affichage commercial (projet de loi 178) . Les libéraux, dans les deux cas, avaient vexé la communauté anglophone qui les avait sanctionnés lors des élections suivantes : pour l’union nationale en 1976 et pour le parti égalité en 1989. Cependant, ils sont rapidement revenus au bercail au scrutin suivant.

Gagner de nouveaux cœurs ?

Si la menace d’un référendum sur la souveraineté est totalement écartée, est-ce que beaucoup d’anglophones pourraient être tentés par les sirènes caquistes ? François Legault part avec une prise contre lui. Comme ancien ministre péquiste, plusieurs électeurs s’exprimant dans la langue de Shakespeare se méfient de lui. Il serait surprenant de voir monsieur Legault remporter des circonscriptions dans l’ouest de Montréal en 2018. Cependant, s’il réussit à effriter la muraille rouge au sein de cette importante collectivité québécoise, il pourrait semer une graine pour le long terme. Un sage de la politique m’a dit un jour : « Quand tu as déjà été infidèle lors d’un vote, rien ne t’empêchera de l’être à nouveau ».