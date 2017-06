Les abandons d’animaux augmentent alors que le taux d’adoption diminue

MONTRÉAL | Le nombre d’animaux recueillis au refuge de la SPCA de Montréal triple presque pendant la saison des déménagements, passant de 600 à 1600 animaux par mois.

En période estivale, les abandons d’animaux augmentent de manière considérable, tandis que le taux d’adoption continue de diminuer.

Aussi, la SPCA s’inquiète que l’interdiction de certaines races de chiens à Montréal ne fasse qu’augmenter ses abandons. Cette interdiction pourrait empêcher l’adoption de nombreux chiens et chiots en bonne santé.

«Cette année, les conséquences de la saison des déménagements sont particulièrement difficiles à gérer, car trouver des foyers capables d’accueillir ce nombre plus élevé de chiens est plus problématique que jamais. Les interdictions de races mettent les refuges comme le nôtre dans une situation très difficile, car plusieurs chiens qui seront abandonnés à Montréal cet été risquent d’être visés par ce type de mesure. Il sera donc impossible de les faire adopter sur le territoire de la ville», explique Me Alanna Devine, directrice de la défense des animaux à la SPCA de Montréal.

Les clauses interdisant les animaux dans les baux résidentiels sont également pointées du doigt par le refuge. En effet, beaucoup de famille serait contrainte de prendre une décision déchirante lorsqu’il s’agit de déménager dans un nouveau logement. Alors qu’un foyer québécois sur deux possède un animal de compagnie, seulement 4,2 % des propriétaires acceptent les locataires avec chien. Une restriction qui toucherait surtout les familles à faible revenu, en raison de leur choix plus limité de logement.