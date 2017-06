Les fourches

La vie, c’est comme un jeu vidéo. T’es un petit bonhomme qui avance, qui n’a qu’une seule vie, mais dont les erreurs sont permises. Le jeu de la vie est un chemin à parcourir où il y a toujours une fourche qui oblige ton p’tit bonhomme à faire un choix pour continuer. Une longue série de décisions que tu prends avec ta tête, ton cœur et ton corps. Et il y a même des gens autour de toi qui peuvent t’aider à mieux avancer. Déjà, petit bébé, le petit bonhomme est arrivé devant la fourche « Est-ce que je mange ou je ne mange pas ? » Si tu lis ceci, c’est que tu as pris la bonne. Plus tard, à l’école, tu as rencontré « Est-ce que j’écoute et embarque ou pas ? » Dans ce jeu, la beauté de l’affaire est que, si tu as pris une mauvaise décision, tu as le droit de reculer et prendre l’autre embranchement. Faut pas trop t’enliser, cependant.

Ta victoire

Le choix des amis, c’est aussi une série de fourches. Les façons de vivre, la franchise, la tolérance, l’entraide sont parmi une multitude de choix à faire au quotidien. L’alcool, la dope, la malnutrition, la haine et des imprudences seront aussi placés sur ton itinéraire. Ce sont des panneaux faciles à éviter. C’est ça que j’appelle le petit bonhomme de chemin. J’écris en pensant à toi qui termine l’école dans quelques heures et arrive dans le merveilleux temps des vacances. Enfin la pleine liberté physique et mentale. Des journées enjouées, des soirs de fête. Amuse-toi à fond. N’oublie pas que tu es toujours en jeu. Apparaîtront des fourches jamais vues auparavant. Un à un, fais les bons choix et tu auras une belle vie gagnée par nul autre que toi-même. Tout de suite, tu as le choix de te rappeler ça ou pas. Tu choisis quoi ?

Les winners

Les prêtres devront respecter le nouveau code d’éthique sous peine d’échange à Buffalo.

La nature est très en retard. Y a des truites qui sont encore à la cabane à sucre.

Pourquoi, aux stations-service, les contenants de lave-vitre et les litres d’huile sont à la portée de tous et que les toilettes sont barrées à double tour ?

Montréal est affamée. On n’a jamais vu un endroit avec autant de p’tits creux.

Trois bonnes raisons pour devenir professeur : juin, juillet, août.

À demain

Texter au volant ou pas ? Choisis.