Manifestation autochtone: Trudeau dans un tipi

Justin Trudeau, en pieds de bas, s’est entretenu vendredi avec des manifestants autochtones à l’intérieur d’un tipi érigé sur la colline du Parlement.

Dans une vidéo publiée sur Facebook par une des manifestantes qui était à l’intérieur du tipi, on peut entendre le premier ministre exprimer son souhait de continuer le dialogue avec les peuples autochtones et il défend ses politiques en répondant aux questions des quatre manifestants présents. La visite n’était pas prévue et a été une surprise pour les autochtones présents vendredi midi. Justin Trudeau venait de terminer une pratique du spectacle de vendredi. Les médias n’ont pas pu assister à la rencontre à la demande des manifestants.

Mercredi, des manifestants autochtones ont érigé un tipi à quelques mètres de la scène où auront lieu les spectacles de la Fête du Canada sur la colline parlementaire. Ils veulent sensibiliser les festivaliers à des revendications territoriales.