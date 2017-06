Michael Cammalleri et Devante Smith-Pelly quitteront les Devils

Les Devils du New Jersey ont mis au ballottage, vendredi, les noms des attaquants Michael Cammalleri et Devante Smith-Pelly afin de racheter leur contrat.

Le premier d’entre eux devait toucher 5 millions de dollars pour chacune des deux prochaines saisons, alors que le second devait obtenir 1,3 million de dollars pour la dernière année de son pacte de deux ans.

Cammalleri a inscrit 10 buts et obtenu 21 mentions d’aide pour 31 points en 61 rencontres en 2016-2017, tout en conservant un différentiel de -9. Comptant 613 points en 840 joutes de la Ligue nationale, il a joué trois ans au New Jersey.

Autre ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal, Smith-Pelly s’est contenté de quatre filets et cinq aides en 53 sorties l’an passé. Il a maintenu une fiche de -18 et écopé de 12 minutes de pénalité. L’ex-joueur des Ducks d’Anaheim a totalisé 77 points, dont 33 filets, en 266 sorties à vie.

Photo AFP

Les Flames ne veulent pas de Lance Bouma et de Ryan Murphy

Les Flames de Calgary ont soumis au ballottage les noms de l’attaquant Lance Bouma et du défenseur Ryan Murphy, vendredi, dans le but de racheter leur contrat.

Natif de Provost, en Alberta, Bouma a inscrit trois buts et quatre mentions d’aide en 61 rencontres la saison dernière. En séries éliminatoires, il a été blanchi lors de ses trois parties.

L’ailier gauche de 27 ans a totalisé 67 points, dont 27 filets, en 304 rencontres de la Ligue nationale. En 2017-2018, son salaire devait compter pour 2,2 millions $ sur la masse des Flames.

Acquis par le biais d’une transaction jeudi, Murphy possédait un pacte ayant un impact de 787 500 $ sur le total de Calgary l’an prochain. L’Ontarien de 24 ans a inscrit deux aides en 27 sorties avec les Hurricanes de la Caroline lors du plus récent calendrier régulier. Il a ajouté une aide en sept parties chez les Checkers de Charlotte, dans la Ligue américaine.

Le couperet tombe

D’autres joueurs ont subi le même sort dans le circuit Bettman, dont l’arrière Mark Stuart (Jets de Winnipeg), ainsi que les attaquants Jussi Jokinen (Panthers de la Floride) et Jimmy Hayes (Bruins de Boston).

Choix de premier tour, le 21e au total, des Bruins en 2003, Stuart a amassé deux buts et autant d’aides en 42 affrontements la saison passée. Il évoluait avec la concession autrefois située à Atlanta depuis 2010-2011 et a accumulé 93 points, dont 26 filets, en 673 duels en carrière. Son impact sur la masse des Jets était fixé à 2,625 millions $ pour 2017-2018.

Pour sa part, Jokinen a obtenu 11 buts et 17 aides pour 28 points en 69 matchs, maintenant une fiche de -15. Le vétéran de 34 ans avait un pacte valide encore pour un an et aurait pu gagner 4 millions $.

Enfin, Hayes a joué dans sa ville natale pendant les deux dernières années. En 2016-2017, il a totalisé cinq points en 58 parties. Son salaire de 2,3 millions $ sur la masse était valable pour un an.