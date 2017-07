Nager avec des requins en Thaïlande

Après 11 ans de vie de couple, Pascal Morrissette et Julie Ringuette trouvent toujours le moyen de pimenter leur quotidien. Et c’est en Thaïlande qu’ils ont récemment vécu leurs dernières aventures.

« On y a passé deux semaines et demie. On a fait de la plongée sous-marine avec des requins-baleines. Un bébé requin mesurait la longueur d’un autobus. C’était vraiment quelque chose », raconte la comédienne, connue pour ses rôles dans les séries Ruptures et 30 vies, rencontrée à la première de Footloose, mardi.

« Nous avons été malades tous les deux. Anecdote véridique : les instructeurs de plongée sous-marine m’ont surnommé Vomito. Cependant, j’ai tout oublié en plongeant dans l’océan. Cela valait vraiment le coup », dit, en riant, le nouveau collaborateur de Sucré Salé.