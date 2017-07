Oublier Toronto

Après la défaite émotive à la finale du Championnat canadien contre le Toronto FC, mardi, l’Impact doit maintenant tourner toute son attention vers la saison de la MLS.

« C’était une fin de match émotive, mais on n’a pas le choix de passer par-dessus et de recentrer notre attention sur la ligue avec un match important », a soutenu Evan Bush.

Les hommes de Mauro Biello auront l’occasion de sortir de la cave du classement de l’Association Est en accueillant D.C. United au Stade Saputo, ce soir.

Les deux équipes sont sur un pied d’égalité avec une récolte de 18 points. L’équipe de la capitale nationale américaine (5-9-3) a remporté un match de plus que l’Impact (4-5-6), mais a disputé deux rencontres de plus.

Avec une victoire, le Bleu-blanc-noir pourrait faire un joli bond au classement puisque l’Union de Philadelphie (19 points) et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre (20 points) sont tout près devant. Les deux équipes s’affronteront demain.

Attaque de tire-pois

Lors de la première confrontation entre les deux équipes cette saison, l’Impact avait surpris D.C. avec une victoire de 1 à 0 au RFK Stadium.

En principe, l’équipe dirigée par Ben Olsen représente une proie relativement facile pour celle de Mauro Biello.

D.C. a une fiche de 1-3-1 à ses cinq derniers matchs et présente la pire attaque de la MLS avec seulement 12 buts marqués en 17 parties. D.C. n’a que six buts au compteur en huit matchs à l’étranger.

Les 12 buts ont été inscrits par sept joueurs différents, Lucianu Acosta étant le plus efficace avec quatre.

Qui plus est, les hommes en noir et rouge sont éprouvés par les blessures avec des absences importantes comme celles de Nick DeLeon, Bobby Boswell, Rob Vincent, Patrick Mullins et Sean Franklin.

Attention

C’est un match qui est donc facile en apparence, mais avec la fatigue et les blessés, tout le monde est méfiant.

« Il y a un danger, il n’y a aucun match qui est facile, surtout quand il s’agit d’équipes de bas de tableau quand on pense que tout va être facile », a soutenu Hassoun Camara.

« Ils ont deux victoires sur la route, ils ont démontré qu’ils peuvent gagner », a ajouté Mauro Biello.

Pour Evan Bush, les mauvais débuts de saison sont récurrents pour D.C.

« Chaque année, ils semblent être dans la même position. Ils commencent lentement et remportent cinq matchs de suite pour se remettre dans le rythme. »

Éprouvé

L’Impact est lui aussi malmené par les blessures avec Ignacio Piatti comme plus récente victime.

Le sort de l’Argentin, blessé au muscle adducteur, devrait être connu dans les prochaines heures, mais il ratera assurément quelques semaines de jeu. Disons que la pause de la Gold Cup arrivera au bon moment après le match à Houston.

Mauro Biello doit aussi colmater la brèche en défense gauche en attendant le retour de Daniel Lovitz. Chris Duvall devrait hériter du rôle pendant que Ballou Tabla sera un cran plus haut que lui dans la chaise de Piatti.

« Ballou est excellent sur la gauche, il peut couper vers l’intérieur ou aller en profondeur. Il a joué beaucoup de matchs sur la gauche avec les U18. »

Tabla commence à être connu dans la MLS et Biello en tient compte.

« Il faut amener autre chose dans son jeu parce qu’ils vont le doubler et le fermer, ils vont essayer de réduire son espace.

« C’est important qu’il commence à aller chercher des ballons un peu plus en profondeur et de ne pas seulement demander des ballons au pied et puis essayer d’aller en dribble. »

Meilleurs qu’il n’y paraît

Si l’Impact l’emporte ce soir, il pourra sortir de la cave de l’Association Est de la Major League Soccer, mais pour les joueurs, le classement n’indique pas la réelle qualité de l’équipe.

« Si on regarde les matchs individuellement, il y a des moments où on peut se dire qu’on pourrait être plus haut au classement », a déclaré Evan Bush.

« Ça nous donne l’espoir qu’on peut renverser la vapeur parce qu’avec deux victoires, on peut se retrouver au-dessus de la ligne rouge. »

Il n’a pas tort. Si l’équipe n’avait pas laissé filer des points en accordant des buts en fin de match, elle aurait sept points de plus en banque et serait en 5e place.

Miracle

Hassoun Camara a fait remarquer que le doute était encore très présent chez les partisans et les médias.

« Il y a beaucoup de partisans qui croyaient que ça nous prendrait un miracle pour aller prendre un point à Kansas City et on l’a fait.

« C’était pareil à Orlando et on a même suscité de la frustration parce qu’on aurait pu prendre les trois points. »

L’arrière a rappelé que l’équipe est efficace quand elle a des obligations de performance.

« C’est dans les moments difficiles qu’on veut être forts, être soudés et vraiment rassemblés. C’est quand on ne nous attend pas qu’on est forts. »

Pas pareil

Bush et Camara ont cependant coupé court aux comparaisons entre cette saison et la triste année 2014 où l’Impact avait terminé bon dernier de la MLS avec seulement 28 points.

« Ces deux années n’ont pas de place dans la même phrase, a insisté Bush. C’était une mauvaise année où nous n’avons pas gagné un match à l’étranger.

« Nous avons déjà joué neuf rencontres à l’étranger cette saison et nous n’en avons perdu que trois, nous avons obtenu des points dans les six autres. Si nous faisons le travail à la maison, nous allons être dans une bien meilleure position. »