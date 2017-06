Peine d’Isabelle Lagacé: la justice australienne émet un interdit de publication

Il est encore impossible de savoir quel sort la justice australienne réservera à Isabelle Lagacé, l'une des deux Québécoises accusées d’avoir tenté d’importer une importante quantité de cocaïne dans le pays.

Les procédures concernant la détermination de la peine de la jeune femme devaient commencer vendredi en cour, à Sydney. Toutefois, la juge chargée du dossier a émis un interdit de publication, valable tant que le procès de la coaccusée d’Isabelle Lagacé, Mélina Roberge, ne sera pas terminé, a indiqué dans un courriel à l’Agence QMI une porte-parole du ministre de la Justice australien.

Le procès de Roberge, qui a plaidé non coupable, doit commencer à la fin du mois d’août.

Quelques jours avant Noël, Lagacé avait plaidé coupable aux accusations portées contre elle.

Elle a été arrêtée le 28 août 2016 sur le MS Sea Princess, un bateau de croisière sur lequel la jeune femme voyageait en compagnie de son amie Mélina Roberge et d’un autre Québécois, André Tamine, eux aussi mis en état d’arrestation après la découverte de la cocaïne.

«De la cocaïne a été retrouvée dans une cabine occupée pendant 40 jours par Mme Roberge et Mme Lagacé, emballée, attachée, scellée dans une valise», avait indiqué en décembre dernier le procureur de la Couronne, Lincoln Crowley.

Selon les autorités, la drogue, dont la valeur est estimée à 31 millions de dollars, était destinée au marché australien.

Les trois accusés sont jugés séparément. Ils risquent la prison à vie.

Depuis leur arrestation, ils sont tous trois restés en prison, la Couronne s’opposant à leur libération.

Le procès de Mélina Roberge, une Granbyenne de 24 ans, doit avoir lieu le 28 août prochain, à Sydney. Pour sa part, le septuagénaire André Tamine a plaidé non coupable et doit être jugé dans un procès qui s’amorcera également le 28 août prochain.

Mélina Roberge et Isabelle Lagacé avaient alimenté leurs comptes Instagram de nombreuses photos d’elles en maillot de bain lors de leurs escales dans des destinations exotiques. Ces clichés et l’histoire entourant les deux meilleures amies ont été repris par des médias de partout dans le monde.