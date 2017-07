Plusieurs condos de luxe vendus

L’ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois, a vendu son condo de Québec pour 530 000 $. Situé non loin du Château Frontenac dans le Vieux-Québec, le condo « haut de gamme » est situé dans un ensemble doté de « murs en pierre naturelle et de toits mansardés en cuivre ». Il « est venu s’insérer de façon magique dans le Vieux-Québec » en 1998, selon une description du promoteur. C’est un couple de résidents de l’Ontario qui achète l’unité.

L’ancien directeur financier du Parti libéral du Canada, Chuck Rifici, a fait l’achat d’actions de la firme Cannabis Wheaton Income Corp. pour environ 750 000 $. La compagnie vise à fournir du capital et des services à des producteurs de marijuana en retour d’une redevance sur la production future. Rifici est l’ancien patron de la firme Tweed Marijuana, rebaptisée Canopy Growth Corp., dont la valeur atteint aujourd’hui un milliard $. Il s’est déjà retrouvé au cœur de controverses considérant ses liens avec les libéraux favorables à la légalisation du pot et ses intérêts financiers importants dans le secteur.

Une maison de 3,9 millions $ vendue à Westmount

Photo courtoisie

Simon Librati et son épouse ont vendu une maison de Westmount pour 3,9 millions $. Librati est l’ancien dirigeant de Valeurs mobilières Switfttrade, une firme impliquée dans le day-trading à Montréal. Selon Bloomberg, il est aujourd’hui patron de World Trade Financial Group, une firme qui dit notamment « faciliter l’accès offshore aux marchés boursiers américains et d’options ».