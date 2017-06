Pow Wow international de Wendake: le débat constitutionnel s'invite à la fête

Les célébrations de la 57e édition du Pow Wow international de Wendake se sont ouvertes vendredi avec un plaidoyer du grand chef, Konrad Sioui, de reconnaissance des Premières Nations dans la constitution canadienne.

Alors que les célébrations du 150e anniversaire du Canada battent leur plein – Le Pow Wow fait d’ailleurs partie de la programmation – le grand chef résiste encore à souligner l’événement.

«Ce n’est pas un refus comme tel, nuance M. Sioui. On fête le Canada.»



Si le Pow Wow a reçu de l’argent de Patrimoine Canada pour l’événement, il n’est pas question pour M. Sioui de changer de ton.

«Ce n’est pas écrit (dans l’entente) que vous devez fêter le fait que vous avez été oublié, vous devez fêter le fait qu’il n’y avait que deux peuples fondateurs», fait valoir le grand chef.



Si le débat constitutionnel est relancé, à l’initiative du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, le grand chef en a profité pour réitérer ses demandes, aux côtés du député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos.



«Cette fois-ci, on veut être impliqués et reconnus, nos nations et nos traités», répète M. Sioui.

«Nous n’avons jamais eu un premier ministre au Canada qui connaît autant les questions autochtones et qui est aussi impliqué. On a toutes les chances de réussir», croit-il.



Le député a mentionné vouloir respecté les volontés de du grand chef de Wendake vis-à-vis le 150e du Canada. «On est tous libres de fêter comme on veut», lance-t-il.



Par ailleurs, en réaction aux doléances de M. Sioui, le député a admis que le gouvernement, autant que les premières nations, avaient «beaucoup de travail à faire» pour avoir un «Canada inclusif, où tout le monde à sa place».



L’ouverture des célébrations du Pow Wow a été l’occasion d’inaugurer l’amphithéâtre extérieur de Wendake, lequel a reçu un montant de 1,5M$ de Patrimoine Canada et du Conseil de la nation huronne-wendat.



Les festivités ont lieu toute la fin de semaine, jusqu’au 2 juillet, à Wendake.