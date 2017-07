Quel type de cuisine vous définit?

Quiz

Cuisine fusion

Cuisine familiale

Cuisine prêt-à-man

Cuisine fusion (Vous avez une majorité de a)



Il n’y a aucun doute, vous adorez cuisiner. C’est même l’un de vos passe-temps favoris. Vous aimez découvrir de nouvelles recettes ou de nouveaux mets exotiques. Vous vous intéressez particulièrement aux mélanges de saveurs et à la qualité des aliments. Il n’y a rien de plus normal pour vous que de cuisiner un tartare en milieu de semaine. Si vous sortez, vous optez sans aucun doute pour un restaurant que vous ne connaissez pas. À l’évidence, la cuisine fusion fait partie de votre quotidien.

Cuisine familiale (Vous avez une majorité de b)



Vous aimez cuisiner, mais vous n’aimez pas vous casser la tête. Vous préparez des repas simples et vite faits. Souvent, vous prévoyez une journée popote afin de cuisiner les repas de la semaine. Vous faites également de grosses portions afin d’en congeler. Vous êtes organisé et efficace en cuisine. Vous connaissez les bases, mais faites rarement des folies culinaires. La cuisine traditionnelle vous convient parfaitement puisqu’elle est accessible et économique.