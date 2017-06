Quoi faire quand une peine est inconsolable?

Je vais me faire brève même si mon histoire serait longue à raconter. En 1971, mon amoureux de l’époque et moi avions mis fin à une relation extra conjugale. Cela ne s’est pas fait unilatéralement, mais selon une entente mutuellement acceptée. On se quittait alors que je possédais le plus beau cadeau que cet homme pouvait me faire en la personne de notre fils qu’il adorait. Lors de cette séparation et dans les jours qui l’ont précédée, nous nous étions fait la promesse que nous nous retrouverions lui et moi le jour où nous allions être libres, l’un comme l’autre.

Début 2017, alors que de mon côté j’étais enfin libre, je me suis mise à la recherche intensive de cet homme tant aimé jadis. J’étais pleine d’espoir et mon cœur débordait d’amour à lui donner quand tout a basculé d’un coup le jour où j’ai aperçu son nom et sa photo sur internet. Il venait de décéder, quelques jours avant. Quel choc brutal! Je me sentais terrassée alors que je semblais me diriger vers un bonheur tant désiré et depuis si longtemps.

Personne n’est au courant de notre histoire de 1971, surtout pas notre fils. Ça faisait 46 ans que j’attendais cet amour et me voilà dévastée par la peine de ne plus le savoir de ce monde. Depuis ce jour je pleure sans arrêt. Comme si je ne parvenais pas à arrêter mes yeux de couler. Je ne pensais jamais qu’un corps puisse contenir autant de larmes. Pourriez-vous me dire comment je vais pouvoir revivre un jour? Comment je vais réussir à surmonter une douleur aussi vive? Au secours!

Anonyme

Je n’ai malheureusement pas de bonne nouvelle pour vous. Seul le temps va finir par apaiser votre cœur. Il va donc falloir faire preuve de patience pour laisser du temps au temps afin qu’il réussisse à cicatriser la plaie. Rien ne vous empêche cependant de vous donner certains moyens de réussir l’opération en y mettant un peu du vôtre. Pourquoi ne pas vous inscrire dans une thérapie en suivi de deuil? Car même si vous devez vivre ce deuil dans le secret le plus total, ça n’en est pas moins un deuil suite à la perte d’un être cher. La maison Monbourquette offre ce genre de suivi. Bonne chance pour la suite des choses!