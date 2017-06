Rien ne va plus

C’est fou comme les choses peuvent changer rapidement dans le monde du sport en l’espace de quelques années. Le prochain tournoi de Wimbledon, qui se met en branle lundi, vient vous le rappeler cruellement si vous êtes un amateur de sport québécois.

Transportons-nous à pareille date il y a trois ans, soit en juin 2014. Eugenie Bouchard venait de remporter, deux ans auparavant, le championnat junior. Maintenant dans le tableau principal, elle s’apprêtait à devenir la nouvelle coqueluche du tennis féminin. Elle allait malheureusement s’incliner en grande finale, mais une étoile était née.

Âgée de 20 ans seulement, on la voyait déjà comme la prochaine Maria Sharapova. Tout comme la grande Russe, « Genie » avait tout pour réussir : les partisans et observateurs étaient à ses pieds, on décelait en elle le talent nécessaire pour rivaliser avec les meilleures et ses attributs physiques lui permettraient d’aller chercher des millions de dollars en commandites.

Or, voilà que trois ans plus tard, la situation est loin d’être aussi rose. Bouchard compte encore sur une armée de partisans et les commanditaires sont toujours au rendez-vous. Par contre, c’est sur le terrain, là où ça compte vraiment, qu’elle s’est effondrée.

Peu importe le tournoi auquel elle participe, son passage est généralement bref. Classée 5e au monde en octobre 2014, son rang oscille dorénavant entre le 50e et le 60e échelon mondial. À ses deux derniers tournois, elle a subi l’élimination dès le premier tour.

Pente abrupte

Si la tendance se maintient et qu’elle continue de dégringoler au classement, il lui sera de plus en plus difficile de remonter la pente puisqu’elle devra faire face aux favorites dès le départ lors de chaque tournoi.

Il n’est pas impossible qu’elle retrouve ses moyens, mais sa chute est regrettable puisqu’avec son émergence et celle de Milos Raonic chez les hommes, le tennis canadien se portait mieux que jamais, les réseaux de télé enregistrant des records de cotes d’écoute.

À compter de lundi, on se croisera les doigts dans les bureaux de RDS et de TSN en espérant que Bouchard et Raonic fassent un bon bout de chemin à Wimbledon. Dans le cas de Raonic, ça ne devrait être qu’une formalité tandis que dans celui de Bouchard, l’incertitude plane plus que jamais.

Autre jeune sensation

Pendant ce temps, un autre jeune athlète québécois fait écarquiller des yeux sur la scène internationale.

On parle bien entendu du pilote automobile Lance Stroll, qui a obtenu son premier podium en F1 le week-end dernier. L’émergence de Stroll arrive à un moment on ne peut plus opportun pour le sport automobile, ses commanditaires et ses partenaires médiatiques, particulièrement au Canada. L’entrée en scène d’un jeune talent local constitue une bouffée d’air frais.

Mais avant de s’emballer trop rapidement, rappelons-nous du cas Eugenie Bouchard. Il est vrai qu’en course automobile, la performance d’un pilote dépend grandement de sa voiture, de l’équipe de techniciens et d’une multitude d’autres facteurs n’ayant aucun lien avec les prouesses athlétiques. Toutefois, la gloire, l’attention médiatique et les millions de dollars ne sont pas toujours faciles à gérer tout en continuant à livrer la marchandise.

Les tweets de la semaine...

twitter.com/DannyJoncas

Une espèce rare

Malgré la récente acquisition de Jonathan Drouin, le Canadien s’est attiré les foudres de certains journalistes et partisans le week-end dernier en ne repêchant aucun joueur québécois. Le même scénario s’est produit l’an dernier. En lisant ce tweet de Mikaël Lalancette de TVA Sports, on est en droit de se demander si le développement des joueurs ne fait pas défaut.

« 89 joueurs de la LCH repêchés ce week-end. 42 de la OHL, 33 de la WHL et 14 de la LHJMQ. »

Avec des si...

Dans la catégorie des débats inutiles, difficile de trouver mieux que celui cherchant à savoir à quel rang se classerait Serena Williams si elle jouait contre des hommes. La question a pourtant été posée à John McEnroe cette semaine. Ce dernier l’a placée au 700e rang. La principale intéressée ne semble pas vouloir se lancer dans une telle discussion.

« Cher John, je t’adore et te respecte, mais laisse-moi hors de tes déclarations basées suraucun fait. »

Image choc

Avec son édition Body Issue, la revue ESPN nous présente depuis quelques années des athlètes dans leur plus simple appareil. Pour la prochaine édition, les lecteurs auront droit à une photo de Brent Burns et de Joe Thornton, des Sharks de San Jose, feignant de prendre une mise au jeu complètement nus. Leur ex-coéquipier Jason Demers n’est guère surpris.

« Aussi étrange que cela puisse paraître, on a déjà assisté à une pareille scène dans le passé. »

À surveiller...

La fin pour le dernier Expo?

À quelques semaines de la grande fête à Cooperstown, où on en profite pour introniser de nouveaux membres au Temple de la renommée du baseball, il sera largement question des défunts Expos dans les médias, notamment parce que Tim Raines sera immortalisé. Et comme il est question des Expos, on peut se demander si nous n’avons pas vu, un joueur ayant endossé l’uniforme des Expos à l’œuvre pour la toute dernière fois dans les majeures. Le lanceur des Braves Bartolo Colon demeurait le dernier représentant de Nos Amours encore actif. Par contre, à la suite d’une autre contre-performance mercredi, les Braves ont décidé de le céder à leur club-école AAA hier. Avec sa moyenne de points mérités qui s’élève à plus de 8,00, l’athlète de 44 ans semble être au bout du rouleau. Comme les Braves n’aspirent pas aux grands honneurs cette saison, il n’est pas impossible que malgré ses déboires, l’équipe le rappelle pour un dernier tour de piste dans les majeures.

Les cinq suggestions de la semaine

Football

Photo Pierre-Paul Poulin

Après avoir amorcé la saison avec une victoire à domicile contre la Saskatchewan, les Alouettes se rendent cette fois-ci à Edmonton pour affronter les Eskimos.

Vendredi 30 juin à 22 h à RDS et TSN

Cyclisme

Photo AFP

Lancement de l’épreuve cycliste la plus prestigieuse au monde avec la tenue du 104e Tour de France, qui se terminera le 23 juillet prochain à Paris.

Samedi 1er juillet à 9 h 30 à RDS et Sportsnet One

Hockey

Photo AFP

Ce sera la course aux scoops et aux entrevues avec les joueurs demain alors que s’ouvre le marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey.

Samedi 1er juillet à 11 h 30 à TVA Sports et 13 h à RDS

Soccer

Photo Agence QMI, Dominic Chan

C’est face aux représentants de la capitale américaine, c’est-à-dire le D.C. United, que l’Impact célébrera la fête du Canada demain soir au Stade Saputo.

Samedi 1er juillet à 19 h à TVA Sports et TSN

Baseball

Photo AFP

Les frappeurs des Blue Jays devront se réveiller s’ils veulent rivaliser avec les Red Sox de Boston cette fin de semaine lors d’une série cruciale à Toronto.

Dimanche 2 juillet à 13 h à TVA Sports et Sportsnet