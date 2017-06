Sept autres patientes portent plainte contre ce médecin de Montmagny

« On est dans l’inédit », a commenté Me Jean Lanctot, avocat du Collège, qualifiant ce dossier « d’exceptionnel » pour justifier l’urgence de la situation.

« Mon client a le droit de présenter quelque chose de complet, et ça, c’est impossible de le faire à ce point-ci, a expliqué Me Marc Dufour. Je ne suis pas ici pour gagner indûment du temps. »

Lors de son témoignage, l’omnipraticien a dit qu’il était surchargé au travail en 2015 et a reconnu son geste « inapproprié ». Le CMQ demande une radiation de cinq ans et la défense suggère de six mois à un an.