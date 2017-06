Siesta & Go: en Espagne, cet établissement vous propose de faire une sieste à toute heure du jour

Au grand désarroi de plusieurs travailleurs espagnols, certaines entreprises locales ont commencé à supprimer ce qui était jusqu’à tout récemment une tradition locale : la siesta.

Pour remédier à la situation, Maria De Inza a créé Siesta & Go, un établissement où n’importe quel travailleur peut aller faire une sieste à n’importe quelle heure du jour.

Mme De Inza a ouvert son tout premier commerce à Azca, en banlieue de Madrid.

Comme Azca est l’une des villes qui regroupe le plus de bureaux commerciaux en Espagne, l’établissement connaît déjà un succès monstre, selon ce que rapporte The Indenpendent. Nombreux sont les banquiers, avocats et consultants qui ont profité des services de Siesta & Go.

«Nous avons beaucoup d’hommes en complet qui viennent se reposer pendant la journée. L’heure du diner est d’ailleurs le moment le plus achalandé de la journée», a affirmé l’entrepreneure de 32 ans.

C’est au coût de 14 euros, soit 20 dollars canadiens, que les travailleurs peuvent profiter d’une heure de sieste dans une chambre privée.

L’idée de ce concept n’est toutefois pas celle de Mme De Inza. C’est suite à un voyage à Tokyo, au Japon, bien connu pour leur établissement de ce genre, que lui est venue cette idée.

«C’est drôle que nous [les Espagnols] soyons reconnus partout à travers le monde pour nos siestes, mais jamais personne ne l’a comme service», a-t-elle dit à The Independent.