Un problème technique paralyse le service Virement Interac

TORONTO - Le service Virement Interac a été temporairement interrompu vendredi après-midi en raison d’un problème technique.

L’Association Interac/Acxsys Corporation (Interac) a annoncé que «le problème technique interne a entraîné des délais de transaction et la suspension d’un certain nombre de transferts». L’entreprise a toutefois précisé que le système et les données demeurent sécuritaires.

«Les institutions financières ne seront pas en mesure de traiter des transactions pendant l’interruption du système et les consommateurs ne seront pas capables d’effectuer des transactions par le biais de Virement Interac (ni envoi ni réception).»

Selon l’agence de presse Reuters, le service de transfert d’argent par courriel en question est utilisé par plusieurs banques canadiennes, ce qui empêche des clients de ces institutions d’effectuer des paiements. Sur Twitter, BMO et la CIBC ont indiqué avoir des difficultés relativement à cette panne du système, et des clients de la Banque TD et de la Scotia ont écrit qu’ils avaient eu des problèmes à faire des paiements.

Interac a assuré qu’elle vise à rétablir le service de sa plateforme dans les plus brefs délais.

Tous les autres services Interac (Débit Interac, Flash Interac, Interac En Ligne, Comptant Interac, ainsi que les produits Interac mobiles) fonctionnent normalement, a indiqué Interac.