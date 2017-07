Vieux-Montréal: la nouvelle place Vauquelin réaménagée est inaugurée

MONTRÉAL | La «nouvelle» place Vauquelin qui jouxte l’hôtel de ville de Montréal dans le Vieux-Montréal, réaménagée après plusieurs mois de travaux a été inaugurée vendredi.

Étaient présents pour l’événement le maire Denis Coderre ainsi que Richard Bergeron, le responsable de la stratégie pour le centre-ville au comité exécutif et conseiller de la Ville dans le district de Saint-Jacques où est située la place historique.

«La nouvelle place Vauquelin est innovante, interactive, connectée et exemplaire», a souligné M. Coderre. Son réaménagement répond à des normes élevées de mise en valeur du patrimoine, de sécurité, de design, de qualité des matériaux et d'exécution. Tout ce que la Ville s'est engagée à offrir à la communauté montréalaise a été respecté : la place est ouverte, contemporaine, conviviale, sécuritaire et accessible à tous.»

L’installation d’un bassin-fontaine interactif permettant des jeux d'eau, de son et de lumière, un nouvel éclairage font partie des améliorations dont a bénéficié le site, en plus de la mise en valeur d'éléments patrimoniaux significatifs dont le monument à Jean Vauquelin. On compte aussi parmi les nouveautés un système de chauffage des revêtements de sol, des escaliers et de la rampe d'accès au champ de Mars, «ce qui permet une utilisation en toute saison», a souligné le cabinet du maire.

La nouvelle place Vauquelin assurera en outre «une meilleure transition entre le champ de Mars et la place Jacques-Cartier, tout en permettant de respecter le caractère distinct de ces deux espaces».

Le projet a été financé par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Un spectacle intégrant eau, son et lumière, ouvert au public, était prévu à 22 h 30 vendredi soir dans le cadre de l’inauguration de la nouvelle place Vauquelin.