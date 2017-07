5 choses à savoir sur La La Land in Concert

Long métrage mémorable de la dernière année, et qui a échappé l’Oscar du Meilleur film d’une manière inhabituelle, La La Land (Pour l’amour ­d’Hollywood) voit sa superbe musique être célébrée dans le nouveau ­spectacle La La Land in Concert. Après avoir débuté au mythique Hollywood Bowl, en mai dernier, la tournée s’arrête à Montréal, dans le cadre du Festival de Jazz. Voici cinq choses à savoir sur ce concert très attendu.

Film sur grand écran

Durant le spectacle à la Salle Wilfrid-­Pelletier, on projettera le film de Damien Chazelle sur grand écran. La musique de Justin Hurwitz, quant à elle, sera ­interprétée par l’Orchestre Métropolitain. Hurwitz et Chazelle avaient déjà travaillé ensemble dans le passé, pour les films Guy and Madeline on a Park Bench et Whiplash. La musique de La La Land a été couronnée de deux Oscars, en février dernier (Meilleure bande originale, Meilleure chanson originale pour City of Stars).

La musique à l’avant-plan

Dans une critique du Variety, on souligne à quel point la musique est la vedette dans La La Land in Concert. Des danseurs et chanteurs sont présents dans plusieurs numéros, mais personne ne campe les rôles de Mia (Emma Stone) et de Sebastian (Ryan Gosling). «C’était un choix brillant, écrit Variety. L’accent du spectacle est ainsi mis sur la musique et non sur le jeu.»

Le numéro d’autoroute de retour

Le film s’ouvrait sur une dynamique ­séquence où des danseurs chantaient Another Day of Sun, en pleine heure de pointe, sur une autoroute de Los ­Angeles. Dans le spectacle, après avoir joué Overture, un morceau qui a été coupé du montage final du long métrage, on poursuit avec Another Day of Sun. Plusieurs danseurs aperçus dans le film ont d’ailleurs repris leur rôle pour le concert à Hollywood. Seront-ils présents à Montréal?

Chef d’orchestre expérimenté

Pour son passage à Montréal, La La Land in Concert bénéficiera de la présence d’Erik Ochsner, qui dirigera ­l’Orchestre Métropolitain. Dans le passé, le chef d’orchestre a travaillé sur ­plusieurs «films en concerts» en ­dirigeant des orchestres pour des ­projections de Back to the Future, E.T. The Extra Terrestrial, Frozen, Lord of the Rings, Pirates of the Caribbean et Star Trek.

Tour de force musical

Les projections de films avec orchestre sont de plus en plus fréquentes. Mais, tel que le mentionne le magazine Billboard, le degré de difficulté de La La Land in Concert est plus élevé que la moyenne. «Parce que La La Land est une comédie musicale, l’orchestre doit non seulement jouer la trame sonore, mais elle doit aussi accompagner les numéros de chants vocaux», écrit Billboard. Présent au concert à Hollywood, le compositeur Justin Hurwitz a ainsi dit à la foule: «Le film va continuer d’être projeté sur l’écran et il ne s’arrêtera pas, alors nous devrons suivre le rythme.»

Le spectacle La La Land in Concert aura lieu le dimanche 2 juillet, 19 h 30, à la salle Wilfrid-Pelletier. Pour les infos: montrealjazzfest.com.