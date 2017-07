5 questions à Vianney

L’auteur-compositeur-interprète français de 25 ans Vianney commence à être un habitué de Montréal. Puisque sa chanson Je m’en vais ne laisse personne indifférent, on se devait de lui poser quelques questions!

1. Raconte-nous un beau souvenir d’une de tes visites chez nous...

Je me rappellerai éternellement du sentiment d’excitation et d’euphorie que j’ai ressenti au moment d’atterrir au Québec pour la première fois de ma vie, il y a juste un an. J’avais attendu 25 ans pour me voir traverser l’Atlantique.

2. Préfères-tu Montréal en été ou en hiver?

L’été! L’hiver, c’est trop dur pour moi (rires)! Vous êtes vraiment braves, les Québécois! Sortir de l’hôtel et se faire transpercer par le froid, c’est quelque chose.

3. Tu participes à de nombreux festivals. Quel serait ton «kit» du parfait festivalier?

Il m’arrive de me saisir d’une casquette et de me mêler à la foule avec quelques gars de mon équipe pour pouvoir applaudir les ­collègues en concert!

4. Laquelle de tes chansons te représente le mieux en tant qu’artiste, à l’été 2017?

La dernière chanson de mon second album, Le galopin. C’est un joli tableau, du moins fidèle, de ma sensibilité et de ma manière de voir la vie. D’ailleurs, c’est pour ça que je voulais que cette pièce ferme l’album.

5. Ta pièce Je m’en vais a été couronnée la ­«chanson de l’année» aux Victoires 2017. Elle touche donc ­énormément les gens. En ce sens, quelle chanson a marqué ton adolescence?

Cannonball de Damien Rice.

