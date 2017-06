6 plages près de Québec que vous devez visiter cet été

Ces belles plages vous permettront de profiter de l’été au bord de l'eau dans la grande région de Québec.

1. Baie de Beauport

Une publication partagée par Ève Aboussafy (@eveaboussafy) le 27 Juin 2016 à 16h19 PDT

Pour une deuxième saison, la baignade est autorisée à la Baie de Beauport, à deux minutes en voiture du centre-ville de Québec. Et il n’y a pas que la plage. C’est une véritable station balnéaire où on peut louer des embarcations, tels canot, kayak, «kitesurf», catamaran, planche à voile, rabaska, et profiter de divers jeux d’eau.

Tarif: Adulte: 2 $ / Enfant: gratuit / Stationnement: 10 $

2. Éco-Parc des Etchemins

COURTOISIE

Au cœur de la municipalité de Lac-Etchemin, une belle plage dotée de jeux d’eau, de quatre glissades d’eau et d’embarcations nautiques non motorisées est à la disposition de ceux qui veulent profiter de la fraîcheur du lac. Cette plage est surveillée. Les baigneurs ont également accès à une aire de jeux et une aire de pique-nique.

Tarif: Enfant: 6 $ / Adulte: 9 $ / Famille: 25 $

3. Plage de Berthier-sur-Mer

COURTOISIE / SYLVIE LEMIRE

Pour se la couler douce, une belle plage de sable est à découvrir à Berthier-sur-Mer, sur la rive sud, à l’est de Québec. Cette plage n’est toutefois pas surveillée. Elle est dotée d’un stationnement, de toilettes chimiques et de poubelles. Un casse-croûte et un restaurant se trouvent à proximité.

Plage du lac Saint-Joseph, Fossambault-sur-le-Lac

Une publication partagée par Pascale (@pascalebedard) le 24 Juin 2016 à 13h04 PDT

À 25 minutes de Québec, la plage du lac Saint-Joseph est un long ruban de sable fin d’un demi-kilomètre qui accueille les baigneurs et fervents d’activités nautiques. Des animateurs sont sur place et plusieurs activités rafraîchissantes sont offertes, dont un trampoline géant. Il est possible de parcourir les 11 km2 du lac à bord d’embarcations de location tels pédalo, kayak, chaloupe... Cette plage est surveillée et un camping familial de 200 sites est situé en bordure du lac.

Tarif: Enfant: 9 $ / Ado:v12 $ / Adulte: 14 $ / Famille 40 $

Plage Eau Claire (lac Simon), Saint-Léonard de Portneuf

Une publication partagée par Hugo Cantin (@hugo.cantin) le 1 Juin 2017 à 18h44 PDT

Cette plage de sable fin, entourée d’arbres et d’aires de pique-nique, mérite bien son nom, car la qualité de son eau est reconnue excellente. Cette plage est réservée à la baignade et il est possible également d’y louer canots et kayaks. Un casse-croûte est situé à proximité.

Tarif: Adulte: 10 $ / Enfant: 4 $

Plage du club nautique de Lac-Beauport

Une publication partagée par Mαrie-Ève (@marieeveb____) le 26 Juin 2017 à 18h27 PDT

Le club nautique de Lac-Beauport offre le seul accès public au lac. On y trouve une plage sympathique où l’on peut se baigner et pratiquer ses activités préférées de façon sécuritaire. Service de location d’embarcations non motorisées (kayak, voilier, canot, pédalo...).

Tarif: Étudiant: 10 $ / Adulte: 20 $ / Famille: 40 $