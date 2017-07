Alexander Tilloch Galt, un des Pères de la Confédération, désigné personnage historique par le gouvernement du Québec

SHERBROOKE – Alexander Tilloch Galt, un des Pères de la Confédération canadienne, a été désigné personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, samedi, à l’occasion du 150e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.

L’annonce a été faite par Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre responsable de la région de l'Estrie, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française.

«Les Pères de la Confédération canadienne sont les 36 hommes politiques qui ont participé à au moins une des trois conférences préparatoires ayant mené à l'adoption de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique par le Parlement de Londres, le 29 mars 1867, peut-on lire dans un communiqué du cabinet du ministre Fortin. Dans le contexte de la préparation de cet acte, Alexander Tilloch Galt a été le concepteur de l'organisation des relations financières entre le pouvoir fédéral et les provinces.»

M. Galt a aussi été, notamment, député de Sherbrooke à l'Assemblée législative de la province du Canada, en plus d’avoir laissé sa marque dans le secteur économique.