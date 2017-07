JASPER, Alberta | Le parc national de Jasper surpasse tous ses semblables avec une nature sauvage incomparable composée de champs de glace immenses, de montagnes dominantes, de chutes tonitruantes, de canyons spectaculaires, de lacs enivrants et d’animaux captivants.

Ses attraits, tous plus exceptionnels les uns que les autres, en font certes le parc le plus complet et diversifié au Canada. De plus, la promenade des Glaciers, qui le traverse de part en part, est probablement la plus belle route au pays, sinon au monde.

Photo Courtoisie Gouvernement de l’Alberta

Sources de Miette

Le premier point d’intérêt se situe à environ huit kilomètres des limites nord-est du parc. Un virage à gauche mène sur la route de la vallée de la Fiddle jusqu’aux sources thermales Miette.

Ces sources minérales naturelles émergent des montagnes à une ­température de 54 °C. L’eau est ensuite refroidie sous la barre des 40 °C avant de se déposer dans des bassins. Pour ceux qui n’aiment pas se ratatiner, le sentier Sulphur Skyline est une option de ­randonnée dans ce secteur.

Photo Courtoisie Parcs Canada

Surveillez Maligne

Juste avant Jasper, faites un autre crochet sur la gauche, cette fois en ­direction du lac Maligne. Un premier arrêt s’impose au canyon du même nom où des sentiers et passerelles ­permettent d’observer cette étroite faille terrestre qui atteint une profondeur de 50 mètres par endroits.

D’autres pauses vous sont imposées avant d’arriver au bout de ce chemin de 46 kilomètres, car des mouflons ­d’Amérique bloquent souvent l’accès aux véhicules. Gardez l’œil ouvert pour repérer d’autres animaux – wapitis, chèvres de montagne et ours noirs.

En bout de parcours, le lac Maligne s’étend sur plus de 22 kilomètres au cœur de pics enneigés. L’île Spirit, accessible uniquement par bateau, y baigne pour le grand plaisir des photographes.

Photo Courtoisie Steve Alkok

Dur d’oreille

Les prochaines visites demandent des virages à droite, d’abord sur la route 93A, puis sur le long accès sinueux ­formé de lacets étroits grimpant au mont Edith-Cavell et à la langue du ­glacier Angel qui dépose des icebergs dans un lac bleu électrique.

À l’intersection de la promenade des Glaciers, les puissantes chutes ­Athabasca vous attendent pour le plaisir des yeux, moins des oreilles! Leur plongeon assourdissant de 24 mètres dans un canyon reste en effet longtemps gravé dans la mémoire de vos tympans.

Photo Courtoisie Brewster Travel Canada

Bloc de glace

L’immense champ de glace Columbia termine de façon sublime votre découverte du parc de Jasper. Les trois quarts des plus hauts sommets des environs se tiennent d’ailleurs au pied de ce bloc frigorifié de 260 kilomètres carrés. Il est même possible d’y poser pied grâce à un autobus géant à six roues.

Besoin d’autres superlatifs pour vous convaincre de visiter ce joyau plus que centenaire? Si oui, je donne ma langue au grizzly...

À lire dans l’édition du 8 juillet : le parc de Banff.

Repères Jasper

Accès : Le parc de Jasper se trouve à environ trois heures de route à l’ouest d’Edmonton par la route 16.

Période : La saison de pointe est en juillet et août, avec une moyenne mensuelle de plus de 100 000 véhicules. En hiver, des sections de la route peuvent être closes temporairement ou en permanence, à la suite de chutes de neige abondantes.

Bon à savoir : La route du mont Edith-Cavell sera accessible jusqu’au 18 septembre seulement, et ce, sur obtention préalable d’un permis, en raison de travaux. Un maximum de 180 permis sera délivré chaque jour entre 8 h et 10 h à l’extérieur du Centre ­d’information de Jasper.

Hébergement : Quelque 1850 emplacements de camping de tous types sont à disposition dans le parc à un coût variant de 15,70 $ par nuit pour un site à l’état naturel à 38,20 $ par nuit pour un site avec trois services. Malgré ce nombre, ­réservez tôt, surtout en été.

Sécurité : Ne vous approchez jamais des animaux sauvages et rangez votre véhicule hors de la route de façon sécuritaire pour la prise de photos, surtout durant la période de rut des wapitis qui s’étend du mois d’août à la mi-octobre le long de la rivière Athabasca.

Références : www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/jasper