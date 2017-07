Cam Fowler est à Anaheim pour y rester

Les Ducks d’Anaheim ont offert une prolongation de contrat de huit ans au défenseur Cam Fowler, samedi.

Il encaissera la somme de 6,5 millions $ par saison.

«Fowler est le type de joueur que nous voulons garder ici à long terme, a indiqué le directeur général Bob Murray, sur le site officiel de l’équipe. Il a évidemment du talent, mais également beaucoup de caractère et une très forte volonté de gagner. Le meilleur est encore à venir pour lui.»

Fowler a été un choix de première ronde des Ducks, lors de l’encan amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 2010. Il avait été la 12e sélection au total.

En carrière, il a pris part à 494 rencontres et a récolté 217 points, dont 45 buts. Il a ajouté six filets et 28 aides, pour 33 points, en 62 rencontres éliminatoires.

Il pointe d’ailleurs au deuxième rang parmi les arrières dans l’histoire de la concession au chapitre des aides et des points, et au troisième échelon pour les parties et les buts.

La saison dernière, il a atteint un sommet en carrière en enfilant l’aiguille à 11 reprises. Il a également ajouté 28 mentions d’aide.