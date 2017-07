Cracher dans le crémage

Bon! Vous voilà enfin déménagé. Vous avez fait des boîtes bien d’avance pour être certain de terminer le 1er juillet au matin.

Oui, car le premier au soir votre ami, appelons-le Carl, vous invite à son party de fête. Comme chaque année. Sauf que quelqu’un, quelque part, n’en avait rien à foutre de l’anniversaire de Carl et a décrété, au milieu des année 70, que ce serait le jour du déménagement dans la province. Tant pis pour les amis de Carl qui veulent fêter avec lui!

Qu’à cela ne tienne, cette année vous vous êtes arrangé pour être disponible pour sa fête car, pour vous, Carl est plutôt sympathique. Sans être un ami proche, vous l’aimez bien, il a des goûts musicaux qui vous rejoignent et ses partys sont généralement amusants.

À une exception près.

Carl est pris pour endurer ses oncles fatigants. Chaque année, ils s’imposent à la fête et viennent raconter toutes les niaiseries de Carl depuis la nuit des temps. Ils font beaucoup de bruit et rappellent tous les faux pas de Carl, à partir de sa naissance, en essayant bien fort de casser ledit party.

En fait le but avoué des oncles de Carl, c’est que personne ne célèbre sa fête. Ces monsieurs veulent convaincre tous les invités qu’il n’y a aucune raison de le fêter. Selon eux, il n’a fait que des mauvaises choses depuis sa naissance et honte à vous de la souligner de quelque façon que ce soit. Idéalement, vous cesseriez de lui parler et partiriez de chez lui le plus tôt possible.

Plusieurs ont souligné avoir pardonné à Carl. Ils sont passés à autre chose. Ils regardent l’avenir et non le passé. De toute façon, ils n'endossent pas Carl en participant à sa fête, ils ne font que s'amuser. Peu importe. Chaque premier juillet, il faut se retaper les mêmes vieilles histoires par les mêmes personnes. Comme si elles allaient changer la perspective des invités.

Il est totalement grossier de faire ça à la fête de quelqu’un. Chers oncles, vous ne vous faites pas beaucoup d’amis et on commence à vous regarder drôlement.

On ne vous demande pas de célébrer avec les autres amis de Carl. Abstenez-vous par contre de cracher dans le crémage, ce serait plus élégant. Vos récriminations reprendront le 2 juillet de toute façon.