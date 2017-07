Défoulement rock pour fêter le pays

On se serait cru en automne tellement la météo était moche, sauf que ça en aurait pris bien davantage pour empêcher Billy Talent et ses fidèles admirateurs de Québec de fêter le Canada lors d'une intense séance de défoulement rock sur les plaines d'Abraham.

À cinq jours du coup d'envoi du 50e Festival d'été, le spectacle de la fête du Canada d'hier soir, en présence d'une foule plus que respectable dans les circonstances, a pris l'allure d'une grande répétition générale.

Non seulement la tête d'affiche de la soirée était du calibre des stars qu'on verra défiler sur la scène des plaines au cours des deux prochaines semaines, mais une averse pendant la prestation d'Alex Nevsky, en début de soirée, a forcé les techniciens à se rappeler comment assécher rapidement les planches.

Pas grave, a lancé le toujours aussi survolté chanteur Ben Kowalewicz, «ça va prendre pas mal plus que de la pluie pour stopper ce cr... (traduction libre de fucking) de party».

Et comme c'est sa joyeuse habitude, Billy Talent a chauffé les oreilles de ses fans avec une collection de ses hits livrés à peu près dans le même ordre que lors de sa récente venue au Centre Vidéotron, au mois de mars. Au grand bonheur de leurs fans, dont les plus fringants avaient bien sûr trouvé refuge près des barrières avant.

Tranquille pour Metric

Photo Agence QMI, Daniel Mallard

Par chance qu'on peut toujours compter sur Emily Haines pour donner son 110 % – il fallait la voir courir partout et se battre vaillamment avec la bâche de plastique qui recouvrait son clavier –, parce que c'était beaucoup plus tranquille au parterre pendant le court passage de Metric.

Le quatuor ontarien, qui a semblé éprouver des problèmes techniques et de sonorisation en cours de route, n'a pu établir un vrai contact avec le public malgré un alignement de chansons bien balancé entre pièces rock incisives et électro-pop.

La pluie s’en mêle

À 18 h, compte tenu du froid et de l'heure hâtive, on aurait pu craindre que les 2Frères se retrouvent sur des plaines désertées. Heureusement, leur popularité sans cesse croissante a rallié quelques milliers de braves et les frères Caouette ont livré la marchandise.

Photo Agence QMI, Daniel Mallard

C’était aussi bien parti pour Alex Nevsky, également très à l’aise sur une scène qu’il avait déjà fréquentée, mais la pluie qu'on redoutait s'est mise à se déverser à torrent à mi-parcours. Par mesure de sécurité, Nevsky et sa troupe ont dû quitter les planches prématurément alors qu'il restait quelques chansons au programme.