Des options et des alternatives performantes

Plusieurs pêcheurs se disent peu confiants de capturer les dorés qui les font rêver depuis qu’il est interdit de pêcher avec des menés.

J’ai récemment rencontré le directeur de la section outaouaise de la réserve faunique La Vérendrye, Frédéric Lussier. Ce dernier m’expliquait que certains clients hésitent maintenant à réserver leur forfait, car depuis le dépôt de cette nouvelle réglementation, ils mettent en doute leurs capacités à attraper les poissons ciblés.

Un éden

Cette Sépaq, située entre Mont-Laurier et Val-d’Or, compte plus de 4000 lacs sur son immense territoire. Le doré est l’espèce vedette de tout ce beau coin de pays.

À la limite du Témiscamingue, il y a un territoire renommé de 1400 km², qui se nomme les Chalets Joncas, qui pourrait être considéré à lui seul comme une mini réserve. On y retrouve 12 chalets pouvant recevoir de deux à huit personnes. Pendant de nombreuses années, ce lieu était réservé aux mieux nantis. Depuis 2012, afin d’en démocratiser l’accès, la société d’État gère cet endroit.

Des lacs vedettes tels le Tremblay, le Lalonde, l’Antiquois, le Monro, le des Baies, le Larive, le Campbell, l’Agonès, l’Orignal, le Joncas et une quarantaine d’autres ont permis à des milliers de manieurs de canne de faire de belles captures dignes des plus belles histoires.

Il sera même possible d’accéder à 30 nouveaux plans d’eau d’ici à trois ans à peine dans la portion ouest de la réserve.

Invitation

M. Lussier m’a lancé un défi. Il m’a proposé de me rendre au Joncas avec Normand Gagnon, un employé de la Sépaq, qui travaille sur place depuis deux décennies, et de tenter ma chance sans mené (évidemment) puis de relater mes résultats aux lecteurs du Journal. J’ai accepté son invitation avec plaisir et je me suis rendu sur place à la mi-juin.

Lorsque je me suis enregistré à l’accueil, la préposée m’a remis une carte topographique des différents lacs que nous visiterions lors de notre excursion de trois jours. J’ai été agréablement surpris de constater que plusieurs spots de pêche étaient indiqués sur ces ouvrages cartographiques, en fonction des saisons.

Dans ce secteur, il n’y a que trois plans d’eau où il y a une gamme d’exploitation de 37 à 53 cm pour les dorés, soit le Joncas, l’Orignal et le Larive. Dans tous les autres plans d’eau, il est possible de conserver, si on le souhaite, les spécimens de 32 cm et plus pour la consommation.

Croyance

Certains adeptes ont la ferme conviction qu’il faut absolument un peu de « viande » pour réussir à faire réagir les dorés boudeurs. Il est vrai que les petits poissons-appâts morts ajoutaient des attraits irréfutables. Retenez toutefois qu’il est toujours possible de vous servir d’une sangsue ou d’un ver de terre pour rehausser votre présentation, en y ajoutant du mouvement, de la senteur et du goût. On peut s’en servir pour garnir les têtes de jig accompagnées ou non d’un corps souple ainsi que les harnais.

Photo courtoisie

Si vous êtes toutefois comme moi et que vous souhaitez relever les défis en vous servant uniquement de leurres artificiels, vous réaliserez rapidement qu’il existe une foule d’offrandes qui fonctionnent à merveille pour arriver à vos fins.

Sélection

Lors de notre visite, sans grandes surprises et malgré des conditions très difficiles, nous avons déjoué plus d’une quarantaine de percidés en nous servant de poissons-nageurs à la traîne avec des bas de ligne invisibles en fluorocarbone, des vibreurs à billes, des leurres souples et des harnais.

Comme le dit si bien le spécialiste de la pêche Normand Gagnon, « il faut avoir confiance en vos moyens pour que l’action soit au rendez-vous et assurez-vous de présenter vos offrandes à proximité du champ d’attaque des poissons ciblés ».

Pour en savoir plus, visitez le site www.sepaq.com/rf/lvy/ ou composez le 819 438-2017.